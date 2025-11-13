花旗重申復星國際「買入」評級，調升目標價至6.5港元

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 花旗銀行於本週舉辦其2025年中國峰會，會後發表對復星國際（00656.HK）的最新研究報告，重申其「買入」評級，並調升復星國際目標價至6.5港元。



花旗持續看好復星「瘦身健體、聚焦主業」的戰略，並指出近日與復星國際管理層進行了多場會議，認為管理層釋出清晰的戰略訊號。復星將繼續堅定聚焦核心業務、深化全球化佈局，並持續加碼創新投入。



花旗同時指出，復星持續優化財務結構，並看好其在降槓桿與非核心資產處置上的堅定決心。「瘦身健體」戰略不僅有助於提升財務穩健性，更能使集團聚焦核心主業，釋放長期價值。瑞銀亦在最新研報中表示，認為復星在股市情緒與估值改善下積極處置非核心資產、優化組合並增加現金流，因此上調復星國際目標價。



事實上，近期多家境內外券商包括花旗、興業、開源、華西、國證證券、中信建投證券、方正證券等均維持對復星國際「買入」或「增持」評級，目標價區間為6.5至7.5港元，一致看好復星穩健的業務韌性與創新動能。花旗在報告中指出，復星的健康與保險業務將成為未來利潤增長的重要驅動力；興業與華西等券商則看好復星核心的文旅與消費產業持續突破。



復星的健康板塊持續以創新驅動發展，多款創新藥品取得突破，受到券商普遍看好。其中，自主研發的抗PD-1單抗 H藥漢斯狀，已成為全球首個獲批用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗，目前已在中國、歐盟、英國、新加坡、印度等近40個國家和地區上市。另一款自主研發的 HLX43，是一種靶向PD-L1的抗體偶聯藥物（ADC），正在中、美、澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。鑒於全球尚無PD-L1 ADC獲批上市，HLX43有望成為高效、安全的「廣譜抗癌藥」。



保險板塊方面，以 Fidelidade 為例，公司在2024年繼續實現穩健增長，保險收入同比提升12.7%，全年淨利潤達2.53億歐元。標普於2025年7月授予其「A」評級，預計未來兩年，Fidelidade將在葡萄牙及國際市場持續保持領先地位，並持續展現強勁的資本實力與盈利能力，實現穩健增長。



文旅板塊方面，2025年國慶中秋雙節期間，太倉阿爾卑斯國際度假區接待遊客逾五萬人次，麗江地中海國際度假區連續三日雙店滿房；Club Med地中海·鄰境及白日方舟六大度假村平均每日房價同比增長近一成，其中黑龍灘度假村入住率連續六日超94%，Club Med中國度假村總營業額同比增長36%，入境遊賓客數同比大增213%；三亞亞特蘭蒂斯酒店平均每日房價同比增長20%，進一步鞏固高端度假市場領先地位。



消費板塊方面，券商認為豫園股份正加速調整整體經營策略，短期業績雖承壓，但珠寶板塊表現顯示公司已進入調整週期的下半場，核心業務逐步修復。花旗在報告中亦指出，豫園黃金與珠寶業務延續環比改善，展現復星消費板塊的韌性。市場普遍預期，隨着消費市場溫和復蘇、上海國際珠寶時尚功能區建設推進及全球化佈局深化，豫園有望在珠寶時尚與商業運營等核心領域形成新的增長極，拓展更廣闊的發展空間。



復星在資管與金融科技領域持續創新，也獲得花旗等境內外券商看好。花旗在報告中指出，復星持續加碼金融科技及 Web3.0 業務，旗下星路科技已成為香港市場領先的金融科技公司。星路科技由復星財富自主孵化，定位為 AI 驅動的一站式 Web5（Web2+Web3）財富科技平台，同時具備香港持牌資質。華西與國證證券特別點評，星路科技穩步進軍虛擬資產市場，推出 FinRWA Platform。該平台依託自主研發系統為企業及金融機構提供合規高效的 Web3 接入服務，支持公募與私募產品的通證化發行與分銷，已落地多個創新案例，包括香港首家支持多幣種通證化基金上架的平台、助力推出香港首個單位信託架構的通證化基金、以及亞洲首個「港股表現掛鈎通證化」技術解決方案。今年4月，星路科技獲香港特區政府引進重點企業辦公室認可，成為其重點企業之一。



多家券商指出，復星核心產業經營穩健，正持續聚焦優勢與潛力產業，深化全球化佈局並加碼科技創新，逐步構建具備穿越週期能力的韌性架構，因此普遍看好復星國際的長期成長潛力。



Hashtag: #復星國際



