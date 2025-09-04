本周後期或有低壓區發展
花旗銀行呈獻中秋專屬禮遇 為您送上團圓滋味
於利苑、Beans、LIFETASTIC及多間酒店訂購月餅可享高達5折優惠
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月4日 - 中秋佳節將至，花旗銀行為Citi信用卡及扣賬卡客戶推出一系列佳節禮遇，精選多款月餅品牌，包括利苑酒家、Beans、LIFETASTIC、九龍香格里拉酒店等，讓客戶選購月餅時盡享高達5折簽賬優惠。花旗銀行誠摯地邀請您與親友共享這份團聚的滋味，讓美好的節慶時刻更加圓滿和難忘。
品牌
推廣期
簽賬優惠
8度海逸酒店
即日起至2025年10月6日
高達5折優惠
港島海逸君綽酒店
即日起至2025年10月6日
7折優惠及8折餐飲卡一張
香港嘉里酒店
2025年9月12日至10月6日
75折優惠
嚐‧ 高美集團
即日起至2025年10月3日
獨家高達75折優惠
九龍香格里拉
即日起至2025年10月4日
8折優惠及$100電子現金券一張
香港君悅酒店
即日起至2025年10月6日
8折優惠
Beans
即日起至2025年10月6日
獨家9折優惠
LIFETASTIC
即日起至2025年10月5日
額外95折優惠
利苑酒家
即日起至2025年10月4日
獨家額外95折優惠
國金軒
即日起至2025年10月5日
額外95折優惠
購買8度海逸酒店月餅享高達5折
即日起至2025年10月6日，Citi信用卡及扣賬卡客戶購買指定8度海逸酒店月餅，可享高達5折優惠。
優惠詳情、條款及細則： https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/mooncake_offer_up_to_26_off-353488
於港島海逸君綽酒店購買月餅享7折優惠
即日起至2025年10月6日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於港島海逸君綽酒店之君綽軒購買月餅，可享7折優惠及8折餐飲卡一張。
優惠詳情、條款及細則： https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/mooncake_offer_up_to_35_off-353491
購買香港嘉里酒店月餅享75折優惠
由2025年9月12日起至2025年10月6日，Citi信用卡客戶於指定Shangri-La Boutique 線上優惠網頁 （http://bit.ly/3HvuQPM ） 憑指定優惠碼「HKMAFCITI」，或於香港嘉里酒店大堂節日專櫃購買指定香港嘉里酒店中秋月餅、禮品及禮物籃，可享75折優惠。
於嚐‧ 高美集團旗下餐廳購買月餅享獨家高達75折優惠
即日起至2025年10月3日，Citi Mastercard信用卡及扣賬卡客戶於嚐‧ 高美集團有限公司旗下餐廳購買嚐‧ 高美月餅禮盒滿指定數量，可享高達75折優惠。
優惠詳情、條款及細則： https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/exclusive_mooncake_offer_up_to_25_off-353339
購買指定九龍香格里拉月餅享8折優惠及$100電子現金券一張
即日起至2025年10月4日，Citi信用卡客戶於指定香格里拉精品店線上優惠網頁 （http://bit.ly/3HvuQPM ） 購買指定九龍香格里拉中秋月餅、禮品及禮物籃，並輸入優惠碼「HKMAFCITI」，可享8折優惠。消費滿HK$1,500 （以折後計算）更可獲得HK$100九龍香格里拉「精彩體驗」之餐飲產品電子現金券一張。
優惠詳情、條款及細則：https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/mooncake_and_hampers_offer_20_off_hk100_e-voucher-353541
購買香港君悅酒店月餅及禮籃享8折
即日起至2025年10月6日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於指定香港君悅酒店網上商店 （ https://grandhyatthk.eshop.buys.hk/en/mooncakes_specialoffer ） 憑指定優惠碼「CITIMC20」或於香港君悅酒店糖果屋購買指定月餅禮盒及禮籃產品，可享8折優惠。
優惠詳情、條款及細則： https://www.citiworldprivileges.com/index.php/hk-hong_kong-zht/chinese/mooncake_and_hampers_offer_20_off-353502
於Beans購買月餅享獨家9折
即日起至2025年10月6日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於Beans購買月餅禮盒滿2盒或以上，可享9折優惠。
優惠詳情、條款及細則：https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/exclusive_mooncake_offer_10_off-353457
於LIFETASTIC購買月餅享額外95折
即日起至2025年10月5日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於LIFETASTIC分店購買月餅，可享額外95折優惠。
優惠詳情、條款及細則：https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/mooncake_offer_extra_5_off-353489
於利苑酒家購買月餅享獨家額外95折
即日起至2025年10月4日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於利苑分店購買月餅，可享額外95折優惠。
優惠詳情、條款及細則：https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/exclusive_mooncake_offer_5_off-353327
購買國金軒月餅享額外95折
即日起至2025年10月5日，Citi信用卡及扣賬卡客戶於國金軒、翠亨邨分店或Mira eShop （ www.mira-eshop.com ）購買國金軒時尚珍品指定月餅，可享零售價額外95折優惠。
優惠詳情、條款及細則：https://www.citiworldprivileges.com/hk-hong_kong-zht/chinese/extra_5_off_on_cuisine_cuisine_opulent_mooncake_masterpieces-353411
以上優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽﹕ citibank.hk/mooncake
借定唔借？還得到先好借！
一般條款及細則：
[1] 除特別註明外，優惠只適用於由花旗銀行（香港）有限公司（「花旗銀行」）所發行之Citi信用卡及扣賬卡 （「認可卡」）之客戶（「客戶」）。當簽賬系統不能處理個別認可卡類別時，商戶可能會不接受有關認可卡，詳情請向商戶查詢。
[2] 客戶須於付款前聲明享用有關優惠，並以認可卡全數簽賬可享優惠。
[3] 除特別註明外，優惠不可與其他優惠、折扣或優惠券同時使用、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或換取其他優惠。
[4] 優惠須受貨品或服務供應、賬戶審查及批核、依花旗銀行及商戶之最終決定權而定。圖片、產品資料及價錢只供參考。
[5] 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任，一概由商戶負責。
[6] 花旗銀行及商戶保留隨時修改此優惠詳情、條款及細則之權利而毋須另行通知。
[7] 如有任何爭議，花旗銀行及商戶保留最終決定權。
[8] 如中英文條款有所差異，一概以英文版本為準。
[9] 須受其他優惠詳情、條款及細則約束，詳情請向有關商戶查詢。
[10] 月餅數量有限，售完即止。
[11] 請向商戶查詢零售價及Citi認可卡折扣優惠。
Hashtag: #Citibank #花旗銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
