花旗銀行呈獻農曆新年精彩禮遇

Citibank

一系列中菜優惠低至7折

於Beans、利苑、國金軒及多間酒店訂購賀年食品可享低至72折優惠


香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - 花旗銀行為Citi信用卡及扣賬卡客戶推出一系列節慶優惠，精選多款賀年糕點、禮盒、盆菜及中菜廳獨家禮遇，包括Beans、國金軒、港島海逸君綽酒店、添好運等，讓您盡享簽賬優惠，並祝願您和親友擁有一個健康豐盛的馬年。

賀年糕點、盆菜及賀年禮盒優惠﹕

餐廳/酒店

推廣期

簽賬優惠

優惠詳情、條款及細則

香港港麗酒店

即日起至2026年2月10日

訂購盆菜可享8折優惠

詳情

香港君悅酒店

即日起至2026年2月10日

憑優惠碼訂購指定節慶產品可享85折優惠

詳情

帝都酒店

即日起至2026年2月13日

訂購指定賀年糕點可享85折優惠

詳情

帝京酒店

詳情

帝景酒店

詳情

帝逸酒店

詳情

九龍香格里拉酒店

即日起至2026年2月14日

憑優惠碼訂購指定節慶產品可享低至75折

詳情

利苑酒家

即日起至2026年2月14日

購買賀年糕點可享額外95折優惠

詳情

Beans

即日起至2026年2月16日

購買2盒或以上指定賀年禮盒可享HK$30即時折扣優惠

詳情

國金軒

即日起至2026年2月16日

購買指定年糕可享額外95折優惠

詳情

翠亨邨

即日起至2026年2月16日

低至88折優惠價購買指定節慶產品

詳情

牡丹軒中菜廳

即日起至2026年2月16日

以早鳥優惠價訂購指定新年糕點

詳情

8度海逸酒店

即日起至2026年2月22日

訂購指定節慶產品可享額外95折優惠

詳情

城景國際

即日起至2026年2月28日

訂購外賣盆菜可享85折優惠

詳情

1957 & Co.

即日起至2026年2月28日

以優惠價訂購指定盆菜

詳情

PizzaExpress

即日起至2026年3月2日

訂購新春外賣自取套餐可享低至8折

詳情

港島海逸君綽酒店

即日起至2026年3月31日

訂購指定盆菜低至72折並贈送紅酒

詳情


以上優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽﹕ citibank.hk/2026lny

精選中式美饌優惠﹕

餐廳/酒店

推廣期

簽賬優惠

優惠詳情、條款及細則

帝京軒

即日起至
2026年3月31日

惠顧指定套餐低至7折

詳情

香港尖沙咀凱悅酒店 - 凱悅軒

惠顧精選晚市套餐低至7折

詳情

利苑酒家

惠顧指定套餐低至73折

詳情

帝福樓

惠顧主餐牌可享75折優惠

詳情

九龍海逸君綽酒店 - 海雲天

堂食可享75折優惠 ; 指定套餐買一送一優惠

詳情

帝京酒店 獅房菜

午市或晚市堂食惠顧指定套餐可享75折

詳情

荃灣西如心酒店 - 如

惠顧晚市單點餐牌可享85折 ; 以優惠價尊享指定套餐

詳情

添好運

惠顧單點餐牌可享88折優惠

詳情

十里洋場

堂食惠顧指定套餐可享買一送一及額外88折優惠

詳情

老北京

可享全單88折優惠

詳情

家上海

堂食惠顧2/4/6/12位用套餐可享88折優惠

詳情

御 · 家上海

詳情

鍾菜館

惠顧正價菜餚可享9折優惠

詳情

鍾廚

詳情

潮囍薈

詳情

蓮香樓

以優惠價尊享精選二人套餐

詳情

合和軒

以優惠價尊享指定套餐

詳情

鴨巴甸公館

以優惠價尊享指定晚市菜單/免費獲贈氣泡酒

詳情

文興酒家

以優惠價尊享精選午市/晚市套餐

詳情

牡丹軒中菜廳

以優惠價尊享指定晚市套餐

詳情

樂雅軒中菜廳

以優惠價指定指定堂食套餐

詳情


以上優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽﹕ citibank.hk/dining26Q1


借定唔借？還得到先好借！

一般條款及細則：
1. 除特別註明外，優惠適用於由花旗銀行( 香港 )有限公司 (「花旗銀行」) 及其他花旗機構所發行之 Citi 信用卡、扣賬卡及商務卡 (「認可卡」)之客戶(「客戶」)。當商戶簽賬系統不能處理個別卡種類別時，商戶會不接受有關認可卡，詳情請向有關商戶查詢。
2. 除特別註明外，客戶須於簽賬前向有關商戶示意表明享用有關優惠，並以有關認可卡全數簽賬方可享優惠。
3. 除特別註明外，優惠須另加一服務費及茶芥 ( 如適用) ，並將以原價計算，及須由客戶支付。
4. 除特別註明外，優惠不可與其他優惠、折扣或優惠券同時使用、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或其他優惠。
5. 優惠須受貨品或服務供應、賬戶審查及批核、依花旗銀行及有關商戶之最終決定權而定。圖片、產品資料及價錢只供參考。
6. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任，一概由有關商戶負責。
7. 花旗銀行及有關商戶保留隨時修改此條款及細則之權利而毋須另行通知。
8. 如有任何爭議，花旗銀行及有關商戶保留最終決定權。
9. 如中英文條款有所差異，一概以英文版本為準。
10. 須受其他條款及細則約束，詳情請向有關商戶查詢。
11. 此參考文件提供有關在香港的花旗銀行(香港)有限公司及花旗銀行香港分行所提供的賬戶及金融服務的資訊及使用途徑。它不構成，亦不應被詮釋為，向居住於香港以外地區人士的服務提供、邀約或招攬。此參考文件不擬向任何身處在分發或使用會違反當地法律或規例的國家的人士分發或供其使用；而此參考文件所述的任何服務或投資，均不提供予居住於任何提供該等服務或投資會違反當地法律或法規的國家的人士。
