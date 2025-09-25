花旗銀行在國慶黃金周於指定分行增設額外營業時間 跨境客戶尊享多重開戶禮遇及獨家體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行(香港)有限公司 (下稱花旗銀行)將於指定分行特設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，更為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期：





獎賞 1



全新客戶迎新優惠

現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並存入新資金，即可享高達港幣172,000元（Citigold Private Client）／港幣70,000元（Citigold）現金獎賞。​

獎賞 2



現有Citigold或Citigold Private Client客戶額外獎賞：

親友推薦計劃

現凡每次成功推薦親友[1]開立全新花旗國際個人銀行客戶，即可享高達港幣18,000元（Citigold Private Client）／港幣5,000元（Citigold）現金回贈。​

獎賞 3



全新國際個人銀行戶口客戶受薦人獨家獎賞

受薦人[1] 符合迎新獎賞要求可享高達港幣 2,000元現金回贈。



[1]受薦人及推薦人均必須為現有本行之國際個人銀行客戶及以中國內地或台灣通訊住址登記開戶。

優惠日期為2025年10月1至10月31日。優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁﹕https://www.citibank.com.hk/ipboffer



於2025年10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行和K11 Atelier 分行增設額外營業時間如下，為客戶提供以下銀行服務：





分行

額外營業日期

服務時間

分行服務





彌敦道分行



尖沙咀彌敦道



72號地下





2025年10月1日



（星期三，公眾假期）





上午9時30分



至



下午5時





K11 Atelier

分行



梳士巴利道18號K11 Atelier 10樓04-06室

Citi Global Wealth中心





2025年10月1日



（星期三，公眾假期）





上午9時30分



至



下午5時





此外，花旗銀行為現有國際個人銀行客戶準備了一系列活動以提升他們的黃金周假期體驗，其中包括高端品牌體驗及由花旗銀行舉辦的環球投資論壇。該論壇將由花旗銀行聯同多間資產管理公司的專家為客戶剖析關鍵市場觀點，協助花旗國際個人銀行客戶透過香港了解及進入環球市場。是次財富論壇彰顯花旗銀行作為客戶與環球機遇之間的關鍵橋樑角色，同時亦體現了花旗致力為本地及國際個人銀行客戶提供個人化財富管理方案，為客戶創造價值。



另外，Citigold或Citigold Private Client客戶於沙田馬場參加國慶賽馬日及觀賞焦點賽事「國慶盃」，可尊享香港賽馬會Citi貴賓廂房優先訂座及買二送二自助餐優惠。



優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁：https://www.citiba

nk.com.hk/chinese/wealth-management/promotions/jockey-club-vip-box-buffet-offer/



