環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
花旗銀行在國慶黃金周於指定分行增設額外營業時間 跨境客戶尊享多重開戶禮遇及獨家體驗
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行(香港)有限公司 (下稱花旗銀行)將於指定分行特設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，更為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期：
獎賞1
現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並存入新資金，即可享高達港幣172,000元（Citigold Private Client）／港幣70,000元（Citigold）現金獎賞。
獎賞 2
現凡每次成功推薦親友[1]開立全新花旗國際個人銀行客戶，即可享高達港幣18,000元（Citigold Private Client）／港幣5,000元（Citigold）現金回贈。
獎賞 3
受薦人[1] 符合迎新獎賞要求可享高達港幣 2,000元現金回贈。
[1]受薦人及推薦人均必須為現有本行之國際個人銀行客戶及以中國內地或台灣通訊住址登記開戶。
優惠日期為2025年10月1至10月31日。優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁﹕https://www.citibank.com.hk/ipboffer
於2025年10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行和K11 Atelier 分行增設額外營業時間如下，為客戶提供以下銀行服務：
分行
額外營業日期
服務時間
分行服務
此外，花旗銀行為現有國際個人銀行客戶準備了一系列活動以提升他們的黃金周假期體驗，其中包括高端品牌體驗及由花旗銀行舉辦的環球投資論壇。該論壇將由花旗銀行聯同多間資產管理公司的專家為客戶剖析關鍵市場觀點，協助花旗國際個人銀行客戶透過香港了解及進入環球市場。是次財富論壇彰顯花旗銀行作為客戶與環球機遇之間的關鍵橋樑角色，同時亦體現了花旗致力為本地及國際個人銀行客戶提供個人化財富管理方案，為客戶創造價值。
另外，Citigold或Citigold Private Client客戶於沙田馬場參加國慶賽馬日及觀賞焦點賽事「國慶盃」，可尊享香港賽馬會Citi貴賓廂房優先訂座及買二送二自助餐優惠。
優惠受條款及細則約束。詳情可瀏覽銀行網頁：https://www.citiba
nk.com.hk/chinese/wealth-management/promotions/jockey-club-vip-box-buffet-offer/
Hashtag: #花旗銀行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 5 小時前
方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
由伍德 (Cathie Wood) 主導的方舟投資 (ARK Invest) 周一 (22 日) 展開一系列重大的策略性調整，其中最引人注目的舉動是對中國科技巨頭的大舉押注，單日斥資超過 1600 萬美元購入阿里巴巴 (BABA-US)(0鉅亨網 ・ 2 天前
知名投資者Cathie Wood買入阿里巴巴股票 為四年來首次
Cathie Wood的基金重新開倉買入阿里巴巴的股份，這是四年來的首次。隨著投資者看好這家中國公司向人工智能領域推進，其股價上漲至多年來的最高點。Bloomberg ・ 1 天前
聯儲調查：美企業信心反彈 但明年物價更苦
《路透》周三 (24 日) 報導，根據亞特蘭大聯準銀行與里奇蒙聯準銀行聯合杜克大學富夸商學院所做的最新調查，美國企業財務長 (CFO) 對前景的樂觀情緒在第三季有所提升，先前因貿易政策不確定性而受壓的氛圍逐漸消散。不過，企業同時指鉅亨網 ・ 19 小時前
美股日誌｜三指數破頂後回落 金價再創新高
美股連日創新高後回落，三大指數跌幅介乎0.2%至近1%不等，聯儲局主席鮑威爾罕有評論股市，指其估值相當高，又確認會審慎進行減息。金價繼續爆上，紐約期金首次升至超過3,800美元以上水平收市。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國最大汽車出口商奇瑞汽車在香港首日交易大漲
【彭博】— 中國出口最多的汽車生產商奇瑞汽車股份有限公司周四在香港交易所開始掛牌交易，股價大漲。此前該公司通過首次公開招股(IPO)募集約91億港元（12億美元），以支持其海外擴張雄心。Bloomberg ・ 6 小時前
金融花生│減息對樓市三大關鍵影響（言平）
未來12個月住宅銷售量可能較過去12個月平均水平增長14%。減息周期才剛剛開始， HIBOR預計從當前3.4%降至2025年底的2.2%，這意味着資金成本還有進一步下降空間。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
藥捷安康股價坐上過山車 「妖股」背後業績成色幾何？
近期，港股醫藥市場上一支上市不足三個月的次新股成為資本市場焦點，創新藥企藥捷安康（南京）科技股份有限公司（2617.HK）的股價在短短六個交易日內股價最高飆升超過550%，市值一度突破千億港元，躋身港股醫藥龍頭行列。然而暴漲之後緊接暴跌，僅在9月16日單日，其市值就蒸發近1,900億港元，上演了一幕驚心動魄的「過山車」行情，如此極端的股價波動背後，究竟有何推手？The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 7 小時前
周大福創建升近5% 擬發行22.18億元債券 可溢價換首程股份
周大福創建(0659.HK)今日(25日)高開2.3%，初段升幅擴大，最新報8.18元，升4.6%，成交1,579.06萬元。首程控股(0697.HK)今早低開2.4%後，初段低見2.39元。最新報2.46元，跌2.77%，成交9,228.73萬元。AASTOCKS ・ 6 小時前
泡泡龍講投資│喪炒股OKLO知多啲（泡泡龍）
首先，公司目前無收入， 預計最快也要到2027年才開始產生收入，但目前市值已高達200億美元，估值上存在一定泡沫。而且公司未來亦需要大量金錢繼續建設投入，所以不排除未來再出現股權融資情況，進一步攤薄現有股東權益。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中企盈利看漲 大行唱港股續升
儘管分析普遍認為，流動性是本輪中資股升浪的主要動力，但有外資大行指出，中資股盈利表現正在改善，而且改善勢頭可望持續到明年，故此展望後市，雖然港股可能出現短暫整固，惟在企業盈利等因素支持下仍有力進一步向上，明年中之前恒指尚有約5%上升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
梅卡曼德傳申港上市籌16億 研發AI機械人軟件 美團有份投資
據外電引述知情人士透露，美團（3690.HK）有份投資、內地人工智能（AI）軟件方案提供商梅卡曼德機器人（Mech-Mind Robotics）以保密形式向港交所（0388.HK）提交香港上市申請，預計集資2億美元（約15.6億港元）。信報財經新聞 ・ 13 小時前
債券通北水研准閉環留港 監管將公布FIC路線圖 3建議拓債市
新一份《施政報告》提到，政府會推進鞏固香港債券中心地位，證監會及金管局將公布「固定收益及貨幣」（FIC）路線圖。消息稱，由兩個監管機構成立的專責小組，曾討論三方面建議，包括加強推廣以吸引更多國際及區域發債體，在港發行美元債券並增強債券回購活動；促進降低離岸人民幣發債的資金成本及息率波動性，使離岸息更貼近在岸息水平。信報財經新聞 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前