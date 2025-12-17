花旗銀行推出2025「稅季貸款」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年 12月17日 - 花旗銀行推出2025年「稅季貸款」，最快即日批核，現金即日到手[d]。特選客戶實際年利率低至1.30% [a]，於「快閃優惠」推廣期內成功申請花旗銀行「稅季貸款」，更可享高達HK$16,000現金券或現金回贈獎賞# 。



花旗銀行 「稅季貸款」特點：







「快閃優惠」：由即日起至2025年12月23日期間成功申請花旗銀行「稅季貸款」還款期為12個月或以上的指定貸款額，可尊享高達HK$16,000現金券或現金回贈獎賞。





#「快閃優惠」條款及細則﹕https://www.citibank.com.hk/global_docs/welcome-offer/images/tnc.pdf



稅季貸款優惠須受條款及細則約束，請即透過www.citibank.com.hk/taxloan、Citi Mobile® App、花旗銀行分行或致電熱線 2963 6413[e]申請。



除稅季貸款外，花旗銀行同時推出「Citi PayAll[g]交稅賺高達HK$4,500推廣額外回贈」，讓客戶交稅並輕鬆賺賞。由即日起至2026年3月31日，特選客戶於推廣期內透過Citi Mobile® App 「Get More」頁面進行一次性登記，並以指定Citi信用卡[h]透過Citi PayAll繳交稅項或其他費用滿指定金額，可賺高達HK$4,500簽賬回贈：







「Citi PayAll交稅賺高達HK$4,500推廣額外回贈」受有關條款及細則約束，登記優惠及瀏覽詳情: www.citibank.com.hk/ptax25



借定唔借？還得到先好借！



稅季貸款條款及細則﹕





實際年利率乃根據《銀行營運守則》所載之指引計算，並已進位至小數後兩個位。個別客戶之實際年利率或有差異，並根據個別客戶背景而決定。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。最大之實際年利率會因每月平息之更新而有所不同。本行保留更新每月平息及實際年利率之權利。本行保留批核貸款申請之權利。假設貸款額為HKD3,500,000及還款期為12個月，每月平息為0.063% (實際年利率1.40%，以不包括任何現金回贈)，貸款之總還款額為HKD3,526,460 (豁免手續費)。以上例子只供參考。

實際年利率低至35.78%以月平息1.46%，貸款額HK$100,000及還款期18個月計算。

實際年利率低至1.30% (以包括HK$2,000現金回贈)或1.40% (以不包括任何現金回贈)以月平息0.063%，貸款額HK$3,500,000及還款期12個月計算。

適用之實際年利率由1.30%－35.78%，而還款期為6至60個月。





備註：





實際年利率低至1.30% (以包括HK$2,000現金回贈)或1.40% (以不包括任何現金回贈)以月平息0.063%，貸款額HK$3,500,000及還款期12個月計算，並適用於持有Citi ULTIMA之花旗私人客戶。實際年利率乃根據《銀行營運守則》所載之指引計算，並已進位至小數後兩個位。個別客戶之實際年利率或有差異，並根據個別客戶背景而決定。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。

Citi稅季貸款之貸款額高達月薪12倍或HK$3,500,000，以較低者為準。

Citi稅季貸款之還款期為6-60個月。

即日批核，現金即日到手只適用於每個工作天(星期一至五)上午十時前連同已填妥的貸款申請表及成功遞交所需文件之特選客戶。實際批核時間及現金到手時間因應客戶申請資料而有可能出現差異。

申請專線服務時間︰星期一至五上午九時半至下午六時半 (不適用於香港公眾假期)

"一經批核，現金即時到手" 只適用於放款至參與「轉數快」的銀行。即時過賬視乎花旗銀行之貸款批核及「轉數快」系統而定，而到賬時間則視乎收款銀行的處理。 所需審批時間視乎個別申請實際情況而定。

Citi PayAll是一項Citi Mobile® App獨有的信用卡服務，讓客戶可利用Citi信用卡繳付生活使費，同時賺取信用卡基本積分/回贈。

指定信用卡包括花旗銀行(香港)有限公司所發行之Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Cash Back 信用卡、Citi The Club信用卡、Citi Rewards信用卡 (Visa及萬事達卡) 、HKTVmall 信用卡、Citi 八達通信用卡、Citi Plus®信用卡及Citi Clear Card結算付款。Citi PayAll並不適用於Citi Rewards銀聯信用卡。

合資格Citi PayAll交易只包括登記客戶選擇付服務費之交易 ，並於推廣期内設定及完成付款交易，方可獲享本推廣之現金回贈獎勵。