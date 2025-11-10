HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
花旗銀行「Citi Double Day」雙十一狂歡
Amazon、Expedia、大灣區航空等9大品牌低至一四折優惠 盡享餐飲、旅遊及購物禮遇
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 「Citi Double Day」優惠於8.8、9.9、10.10反應熱烈，迎接雙十一購物節，花旗銀行再度精選9大品牌，為Citi 信用卡/扣賬卡客戶呈獻一系列更精彩的雙十一限定優惠。讓您不論是網上購物、計劃下次旅行，還是與親朋好友聚餐，都可以盡情享受消費樂趣！
憑Citi 信用卡/扣賬卡於2025年11月11日至11月20日消費可享*﹕
類別
商戶
優惠
條款及細則
旅遊
大灣區航空
以優惠碼【25CITIHKD11】預訂指定往返機票可享6折優惠
Expedia
以優惠碼【CTEX20】預訂指定全球酒店可享額外8折優惠
購物及生活
Amazon
於Amazon.com 網站及購物App簽賬滿US$100或以上，可享US$15即時折扣優惠
Bang & Olufsen
於門市購買精選立體聲配對套裝可享85折優惠
CANVAS
Lenovo
MyProtein
於官網購物並輸入優惠碼【CITIHK】可享低至14折優惠
餐飲
笑宴
於笑宴消費可享半價加購自家製芝士豆腐
宴食堂
於宴食堂消費可享半價加購沖繩豬肉煎餃(5件)
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽: citibank.hk/citidoubleday
借定唔借？還得到先好借！
