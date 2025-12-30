花旗集團出售僅存俄羅斯業務 預期認列11億美元虧損

（法新社舊金山30日電） 花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損。 花旗集團預期這起交易將在2026年上半年完成，並指出交易仍有待主管機關的批准。

花旗集團在遞交美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）文件中表示：「2025年第4季起，花旗將把俄羅斯僅存的業務列為『持有待售』。 」 花旗在申報文件中表示，此舉將導致本季稅後虧損。