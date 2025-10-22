楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
花旗集團基金公佈2025年「Global Innovation Challenge」香港獲資助機構：成長希望基金會將獲50萬美元資金，助青年提升AI技能及就業能力
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - c基金宣佈全球50家分別獲得2025年「Global Innovation Challenge」50萬美元資助的社區組織，為低收入家庭的青年提供創新方案，提升就業能力及獲聘機會，延續花旗集團及花旗集團基金對青年發展長久以來的承諾。
成長希望基金會獲選為花旗集團基金在香港的受資助機構，將推行為期兩年的項目，旨在為基層青少年提供人工智能（AI）技能培訓，助他們準備投身職場。
花旗集團企業服務與公共事務部環球主管（Head of Enterprise Services and Public Affairs）Edward Skyler表示：「現時青年投身就業市場仍需面對重重的難關，因此為新世代裝備相關技能和提供機會至為重要。花旗集團及花旗集團基金歷年來支持多個青年發展項目，協助青年獲得就業機會，並致力促進全球各地的經濟發展。我們期待與獲資助機構攜手解決青年就業技能錯配的問題。」
花旗集團香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示：「掌握AI技能在職場上的重要性與日俱增，具備AI素養已成為一項不可或缺的核心能力。我們很高興與成長希望基金會攜手合作，為青年提供AI技能培訓，幫助他們準備就業。此項目亦標誌著我們結合花旗集團基金的慈善資源與創新思維，以應對社會當前所需。」
成長希望基金會行政總監陳妙瑜表示：「我們很榮幸能與花旗集團基金對提升年青人向上流動的機會擁有共同的願景，並衷心感謝他們的慷慨支持，攜手協助香港的青年在AI主導的招聘過程中能成功進入職場。花旗集團基金將資助成長希望基金會為基層青少年提供技能培訓，包括職能配對分析、求職策略、面試及應用AI的技巧。」
花旗集團基金將資助成長希望基金會在香港推行「求職獵人挑戰賽」：
此計劃為期兩年，旨在提升弱勢及基層青少年在AI時代的求職技能，協助他們成功錄取第一份工作。透過全面強化青年在職能配對分析、面試、能力測試、人際溝通及應用AI等求職技能，並以每年一次的求職比賽作為總結，讓參加者沉浸式體驗以AI主導的招聘及求職過程，善用AI，從而增強進入職場的自信心。
有關 Global Innovation Challenge 詳情，以及獲資助機構的名單，請瀏覽 citifoundation.com/challenge，並關注各社交媒體上的#InnovationChallenge，以了解各社區組織帶來的影響。
按此下載圖片
圖片：成長希望基金會將獲得花旗集團基金的50萬美元資助，推行為期兩年的計劃，旨在提升香港青少年的AI技能與就業能力 。花旗集團香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（右三） 、成長希望基金會義務聯合主席陳鄭兆齡（左三）和何馬美域（左二），以及成長希望基金會行政總監陳妙瑜（右二）。
