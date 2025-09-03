摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
花旗集團報告指出數碼資產、縮短結算週期和人工智能將推動全球交易後服務轉型
重點摘要:
花旗集團最新發佈名為《Securities Services Evolution》的研究報告詳述數碼資產、縮短結算週期以及人工智能將推動交易後（post-trade）服務的快速轉型
預計到2030年，全球10%的市場交易金額將實現代幣化
76% 受訪者在2025年積極進行 T+1工作
86% 的受訪者正在進行生成式人工智能 （GenAI）試點，以「認識你的客戶」（Client onboarding／KYC）程序作為資產管理公司、託管商和證券商的主要用例
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月3日 - 花旗集團最新發佈名為《Securities Services Evolution》研究報告，當中詳述全球交易後行業如何在處理交易的速度、韌性和成本方面進一步轉型。
花旗最新發佈的第五期年度報告共訪問了 537 名業界領袖，是受訪者人數最多的一年，亦是首次納入與GenAI相關的研究內容。537 名參與者均為管理層人員，包括來自金融市場基建（FMIs）、託管業務、銀行、證券商、資產管理公司和機構投資者。
(按此下載報告)
2025年報告重點：
由銀行發行的穩定幣成關鍵催化劑（報告第23頁）：預計到2030 年，將有10%的市場成交金額透過數碼資產和代幣化證券進行。由銀行發行的穩定幣成為推動抵押品效率 （collateral efficiency） 、基金代幣化 （fund tokenization） 和私人市場證券 （private market securities） 的 主要因素 。
縮短結算週期累積工作量龐大（報告第19頁）：T+1 的累積工作量相當龐大，縮短結算週期工作量更是達到歷史新高。76% 的受訪公司在2025 年積極進行T+1 工作，而48% 的公司仍就T+1 相關的北美項目進行內部流程優化。
GenAI 在交易後營運中的應用（報告第32頁） ：86% 的受訪者表示正在其公司內部進行GenAI試點，以「認識你的客戶」 （Client onboarding／KYC）程序作為資產管理公司、託管商和證券商的主要用例，而57% 的受訪者則在試用GenAI進行交易後工作。報告顯示67%的機構投資者已在後勤業務中採用GenAI，進行交易後對賬和報告、清算和結算。
亞太區在數碼資產應用領先其他地區（報告第42頁）：在亞太區，零售加密貨幣的廣泛採用以及有利數碼資產生態圈發展的監管措施，將帶動區內數碼資產的應用。
自動化對英國和歐洲T+1 至關重要（報告第19頁）：隨著T+1焦點轉移至英國和歐洲，自動化將成為關鍵。報告顯示，優化內部營運流程、協調行業和監管標準、技術升級等均為推動T+1自動化的主要因素。
花旗集團投資者服務部環球主管Chris Cox表示：「隨著縮短結算週期到資產服務自動化，以至股東參與度和管治的提升，全球業界各方一同聚焦於相同的核心主題。市場參與者日趨關注T+1和採用數碼資產，並在營運中應用GenAI，可見行業正邁向重大變革。花旗一直密切觀察這些變化，積極幫助客戶透過數碼和數據方案，把握機遇並創造價值。」
花旗集團託管服務部環球主管 Amit Agarwal 稱：「數碼資產和 GenAI 趨勢加快，標誌著客戶積極為未來的業務和營運模式作好準備。隨著數碼和傳統資產的融合，花旗正在開發創新方案，以應對數碼資產託管服務日益增長的需求。」
