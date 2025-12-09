精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
花旗集團與PAObank攜手為其香港個人銀行客戶提供全新貨幣兌換服務
透過運用花旗獨有的數碼外匯方案，PAObank現可於其手機應用程式上為客戶提供24/7的港元、美元和人民幣即時外匯服務
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - 花旗集團與PAO Bank Limited（「PAObank」）攜手合作，為PAObank的個人銀行客戶帶來全新的外匯功能，提供全天候港元、美元和人民幣的即時貨幣兌換服務，亦將進一步涵蓋更多貨幣種類。在花旗專屬平台的支援下，這項外匯服務由PAObank直接向其客戶提供。
透過連接花旗獨有的外匯應用程式介面 （API），PAObank個人銀行客戶可於其手機應用程式進行即時外匯交易，整個交易過程無縫且實時到賬。
花旗外匯 API 即插即用（plug-and-play）方案，能夠與客戶現有的系統和程序無縫整合，同時涵蓋逾百種貨幣*；客戶無需建立技術基礎架構和內部外匯交易團隊，快速投入市場。
花旗集團數碼外匯銷售全球主管 Darren Brighton 表示：「花旗的外匯API方案支持金融機構和支付平台推動其業務發展超過十年，並為客戶提供外匯和跨境支付服務。我們很高興能與 PAObank 攜手推出貨幣兌換服務，支持他們透過創新數字銀行服務以推動實踐普惠金融的承諾。」
PAObank銀行產品總監蔡子聰表示：「我們非常高興與花旗集團合作，透過PAObank手機應用程式，為個人銀行客戶帶來即時外匯服務，進一步擴大PAObank個人銀行業務服務範疇。是次合作加強PAObank的無縫銀行服務體驗，彰顯我們致力提升客戶體驗，以及推動香港數字銀行發展的承諾。」
*涵蓋貨幣數目須視乎客戶與之進行交易的花旗單位而定
Hashtag: #花旗集團 #PAObank
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於花旗集團
花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之 一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過 180 個國家及地區 為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。
有關花旗集團其他資料，請瀏覽網站
| X:
| LinkedIn:
| YouTube:
| Facebook:
關於 PAO Bank Limited
PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯 合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平 安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上 海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先 的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank 於 2019 年 5 月 獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank 正發展多元化業 務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 15 小時前
1個月拆息年中前守穩兩厘 港銀行結餘不足540億 難隨美減息
美國本周勢減息0.25厘，綜合香港銀行界人士認為，香港銀行體系結餘已低於540億元，未來港元拆息（HIBOR）再下跌空間有限，即使聯儲局在2026年上半年再減息，HIBOR降幅亦不會跟足，估計明年6月底前，1個月HIBOR仍處於2厘以上，意味H按息維持高於封頂息、即3.25厘。信報財經新聞 ・ 1 天前
HASHKEY今起招股 入場費約2,808元
數字資產公司HashKey Holdings(3887.HK)公布在港招股詳情，計劃全球發售近2.41億股股份，其中香港公開發售佔約10%(2,405.72萬股)，國際配售部分佔約90%(近2.17億股)，發售價介乎每股5.95至6.95元，預料集資最多約16.73億元。每手買賣單位400股，入場費約2,808.04元。AASTOCKS ・ 3 小時前
「大保單」與自購火險不能重複索償
大埔宏福苑火災導致上百家庭破碎，除了聚焦後續的支援及監管等議題外，市民亦關注相關保險操作，不少人對火險的保障及賠償處理仍然存有疑問；例如自身屋苑大廈已經購買了火險，同時業主亦有另外購買火險，賠償時將會如何處理？蘇黎世保險（香港）首席核保總監侯伯謙表示，樓宇結構保險的索償額是根據損失重置的費用計算，並不存在兩份火險保單可以加起來得到雙倍賠償。信報財經新聞 ・ 1 天前
被指責因海外炒股拖累韓元貶值 韓國散戶憤怒不已
【彭博】— 今年以來韓國散戶投資者創紀錄地買入310億美元美國股票，卻因此成為韓元貶值的替罪羊，令他們感到無比憤怒。Bloomberg ・ 23 小時前
【投資搏擊】中港股市走勢兩極有因
港股昨日出現罕見場面，恒指又被50天線壓住，午後愈跌愈多；相反A股四大指數均升越50天線收市，未知兩極走勢是否持續一段時間。 本港人工智能（AI）概念股欠缺賣點，騰訊（00700）收逾3個月低，再遭北水淨沽7.6億元；相反，A股有寒武紀（688256.SH）及面向AI高端存儲器研發的江波龍（301308.SZ）重新發力，緊隨外圍Sandisk，美光，SK海力士近日升勢。 內銀H股「補跌」 內銀H股意外捱沽是恒指昨日急插元兇，建行（00939）挫4%，有點「補跌」味道，事關建行A（601939.SH）之前已連跌8日，昨日50天線初見支持，收市無升跌。12月至明年3月內地有大量定期存款到期，無風險利率下行預期增強，形成「存款搬家」轉向內險及券商股，且看建行A能否守住50天線。 昨日有84隻主板股份重上50天線，包括華虹半導體（01347）、國泰海通（02611）、萬國數據（09698）、建滔積層板（01888）、贛鋒（01772）、上海復旦（01385）、天齊（09696）、貪玩（09890）、綠茶集團（06831）、五谷磨房（01837）等。 [IMG-4269404|4269404_3信報財經新聞 ・ 9 小時前
鄭氏周大福珠寶持股 54%注入周企 向銀行稱可增財力 料有助日後融資
周大福系內進行股權重組。鄭氏家族原本透過周大福資本（CTFC）直接持有周大福珠寶（1929.HK、下稱周珠）約73.4%股權，昨日聯交所權益披露顯示，鄭氏於上周五（5日）把54%（約53.2億股）的周珠股份，注入至鄭氏的家族投資旗艦周大福企業（下稱周企）持有。信報財經新聞 ・ 9 小時前
新消費股｜泡泡瑪特挫逾8% 市場溢價漸退 大行指增長恐放緩
泡泡瑪特（9992）股價持續受壓，早段一度急挫8.6%，低見200元；截至下午2時，報199.8元，連200元...BossMind ・ 21 小時前
摩通料明年港樓價再升5% 股市佳創財富效應 去庫存屆尾聲
本港樓價呈現回升趨勢，二手樓價指數已較3月的年內低位反彈超過6%，摩根大通香港地產行業研究主管陳文浩接受本報專訪時分析，樓市氣氛趨勢向好，相信財富效應帶動入市興趣、貨尾可望減少、利率進一步降低、有內地買家支持，加上銀行按揭審批取態正面，若股市沒有震盪，明年樓價能延續升勢，料可漲5%。信報財經新聞 ・ 1 天前
野村：中國最快3月出招救市 內房一兩年內難回穩 恐拖累經濟
野村證券中國首席分析師陸挺表示，中國仍面對需求不足的問題，相信內房一年至兩年內難以回穩並將繼續拖累經濟，預計當局於明年3月至5月期間推出新一輪以財政為主的刺激措施。 鑑於出口對中國經濟有一定拉動作用，加上內地股市繼續造好，陸挺認為中國暫時似乎不太願意推出新的刺激措施。但考慮到今年是5年規劃的最後一年，明年迎來新一個5年規劃的第一年，時間點上對新刺激措施出台，估計亦有影響。不過，陸挺估計中國將在明年3月至5月，宣布新一輪刺激措施，並以財政擴張為主，同時亦可能有數項支持內房的措施，而政策利率明年料進一步下調0.1厘。 明年政策利率估再減0.1厘 陸挺指出，內地需求不足的問題源於房地產行業仍未穩定下來，且預計未來一至兩年也難以真正回穩。他坦言，中國推進新興科技行業並不等於內房行業不再重要，因為內房產業背後涉及地方財政與中國居民財富。對此，陸挺認為中國一定要把內房債務問題通過市場化的方式清理，建議可參考發達市場的破產程序，另針對非常關鍵的項目，政府應在一定程度上出手相救。 他續稱，政府過去兩年重點只放在保交樓之上，惟此舉只解決了部分問題，開發商和建築商的資金問題未有解決。面對內房預售困難，陸挺信報財經新聞 ・ 9 小時前
Paramount宣布敵意競購華納兄弟 稱出價優於網飛且更易獲監管批准
Paramount Skydance Corp.周一對華納兄弟探索發起了敵意收購要約，出價為每股30美元現金。而短短數天前，華納兄弟剛與網飛公司達成協議。Bloomberg ・ 12 小時前
兩隻美股今年碾壓英偉達 該追入嗎？
它們跟重磅科技股、比特幣、AI或人形機械人無關。但它們卻與美國經濟實況息息相關。兩者股價年初至今分別升55%及65%，令英偉達的35%升幅黯然失色。Yahoo財經 ・ 23 小時前
財經｜｜宏福苑大火涉壽險保單1萬張 財產意外險1800張
保監局行政總監張雲正就大埔宏福苑火災指出，保險業按大埔地址在其資料庫中找到1800張財產及意外保險保單，壽險保單1萬張。保險公司已開始直接聯絡保單持有人或住戶，視他們有什麼需要來提供幫助。Fortune Insight ・ 23 小時前
摩根士丹利升中國平安(02318)目標價27% 重申「增持」評級
摩根士丹利發報告指，對中國平安(02318)的看法更趨樂觀，認為其可把握財富管理、醫療健康及養老服務三大核心機遇。該行預計投資者擔憂將逐步消散，為估值重估鋪平道路。因此重申「增持」評級，並上調目標價27%，由70港元升至89港元。儘管核心估值方法不變，但摩根士丹利認為中國平安營運稅後利潤較稅後淨利潤更穩定且可預測，結合股息分析可帶來新啟示。同時，集團醫療及養老業務帶來的輕資產收入，有望進一步拉動收入及利潤增長。考慮集團短期至中期預計14-15%的ROE及低於10%的資本成本，該行認為集團市盈率估值有望由現時約7倍回升至兩位數水平。展望未來，摩根士丹利預計中國平安2028年的營運淨資產收益率達14-15%，人壽業務合同服務邊際（CSM）餘額將於2026年恢復1.9%增長；新業務價值（VNB）複合年增長率將於未來兩年回升至21%，集團營運利潤複合年增長率亦將於未來兩年提升至11%。 (CW)infocast ・ 1 小時前
《大行》大摩料外賣競爭已於第三季見頂 電商領域看好阿里(BABA.US)拼多多(PDD.US)
摩根士丹利研報指出，隨著國家市監總局近日出台了《外賣平台服務管理基本要求》後，預計外賣競爭將在第三季度達到頂峰，阿里(BABA.US)和美團-W(03690.HK)均承諾確保行業內理性競爭。而在電商領域，大摩的偏好順序為阿里(最佳中國AI賦能者)>拼多多(PDD.US)>美團>京東(JD.US)。 大摩指，這是在市監局7月就「反內捲」與平台企業召開會議之後的又一舉措，並進一步強化了大摩的觀點，即競爭在今年第三季度見頂，並將從第四季度開始逐漸趨緩。 大摩仍然看好阿里>拼多多>美團>京東。對於阿里，大摩預計其在即時零售業務的營業虧損，將在今年12月底止2026財年第三季度收窄至虧損250億元人民幣；而美團的按需零售業務虧損預計在12月底止2025年第四季度收窄至虧損156億元人民幣。 大摩仍看好阿里的阿里雲業務發展前景，其估值在近期股價回調後頗具吸引力；又認為雖然見到美團業務出現初步盈利觸底反彈跡象，但注意到來自實體店業務(主要是抖音)的競爭壓力，及其自身不斷增加的海外投資，預計將繼續對其短期利潤率構成壓力。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前
中國黃金儲備首破3000億美元
中國外滙儲備連升4個月，央行連續13個月增持黃金。人民銀行公布，截至11月底，黃金儲備7412萬盎斯，按月增加3萬盎斯，為第13個月增持黃金。按美元計，中國黃金儲備價值按月升4.5%，至3106.47億美元，首次突破3000億美元。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國中冶曾挫兩成 剝離非核心資產套現逾600億人幣
中國中冶(1618.HK)今日(9日)低開5.9%後初段跌幅急擴，曾跌21.4%低見1.87元，創四個月低。現報1.96元，跌17.65%，成交激增至1.13億股，涉資2.22億元。AASTOCKS ・ 2 小時前
激進投資者施壓奏效 百事公司計畫裁員降本並削減20%美國產品線
【彭博】— 百事公司與激進投資者Elliott Investment Management達成協議，其中包括將其美國產品線減少20%，並更注重價格親民，作為降成本舉措之一，這家汽水和零食公司還宣布裁員計畫。Bloomberg ・ 3 小時前
《大行》滙研對本港公用股投資評級及目標價(表)
滙豐研究發表研究報告，對本港公用股投資評級及目標價表列如下: 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 長江基建(01038.HK) | 買入 | 65元 中電控股(00002.HK) | 買入 | 78元 -> 80元 港燈-SS(02638.HK) | 買入 | 7.2元 電能實業(00006.HK) | 持有 | 51元 煤氣公司(00003.HK) | 持有 | 6.6元 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前