花旗集團與PAObank攜手為其香港個人銀行客戶提供全新貨幣兌換服務

透過運用花旗獨有的數碼外匯方案，PAObank現可於其手機應用程式上為客戶提供24/7的港元、美元和人民幣即時外匯服務

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - 花旗集團與PAO Bank Limited（「PAObank」）攜手合作，為PAObank的個人銀行客戶帶來全新的外匯功能，提供全天候港元、美元和人民幣的即時貨幣兌換服務，亦將進一步涵蓋更多貨幣種類。在花旗專屬平台的支援下，這項外匯服務由PAObank直接向其客戶提供。



透過連接花旗獨有的外匯應用程式介面 （API），PAObank個人銀行客戶可於其手機應用程式進行即時外匯交易，整個交易過程無縫且實時到賬。



花旗外匯 API 即插即用（plug-and-play）方案，能夠與客戶現有的系統和程序無縫整合，同時涵蓋逾百種貨幣*；客戶無需建立技術基礎架構和內部外匯交易團隊，快速投入市場。



花旗集團數碼外匯銷售全球主管 Darren Brighton 表示：「花旗的外匯API方案支持金融機構和支付平台推動其業務發展超過十年，並為客戶提供外匯和跨境支付服務。我們很高興能與 PAObank 攜手推出貨幣兌換服務，支持他們透過創新數字銀行服務以推動實踐普惠金融的承諾。」



PAObank銀行產品總監蔡子聰表示：「我們非常高興與花旗集團合作，透過PAObank手機應用程式，為個人銀行客戶帶來即時外匯服務，進一步擴大PAObank個人銀行業務服務範疇。是次合作加強PAObank的無縫銀行服務體驗，彰顯我們致力提升客戶體驗，以及推動香港數字銀行發展的承諾。」



*涵蓋貨幣數目須視乎客戶與之進行交易的花旗單位而定













Hashtag: #花旗集團 #PAObank



關於花旗集團

花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之 一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過 180 個國家及地區 為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。



關於 PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯 合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平 安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上 海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先 的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank 於 2019 年 5 月 獲香港金融管理局發出銀行牌照，透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank 正發展多元化業 務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務。



