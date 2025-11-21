花旗集團財富管理環球主管盛安德（Andy Sieg）再度訪港

突顯對香港市場承諾與投入 推動區域財富業務增長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 花旗集團財富管理環球主管盛安德（Andy Sieg）近日再度到訪香港，進一步顯示花旗對亞洲蓬勃發展的財富管理市場之堅定承諾，以及其在香港及區內增長策略中扮演的重要角色。是次香港之行適逢花旗香港的兩個重要里程碑，包括Citigold Private Client在港成立15週年，以及花旗最新《香港千萬富翁調查報告2025》的發布。這些里程碑印證了花旗策略上專注富裕客戶市場的定位，亦突顯其致力把握這個充滿活力市場的龐大增長機遇，充分展現花旗致力積極推動金融界創新的承擔和決心。



花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤女士（Vicky Kong）表示：「我們非常榮幸能於Citigold Private Client業務在港成立15週年之際，迎接Andy來到香港。他的到訪，再次彰顯花旗對區內及與我們同行逾十載之客戶的堅定承諾。15 年前，我們引領財富管理行業，在香港推出了Citigold Private Client。憑藉花旗卓越的諮詢服務，以及多元化而全面的財富管理方案，我們一直與客戶並肩同行，見證他們在財富創造旅途上的每一個印記。此外，我們最新的《香港千萬富翁調查報告2025》所提供的深入洞察和見解，亦再次肯定了我們的策略方向 ––– 透過與客戶建立深度夥伴關係，滿足其多元的需求，這正是切合香港市場的方針。花旗的獨特之處在於，我們將本地洞察力與無可比擬的全球網絡互相結合，彼此相輔相成。悉心管理客戶財富，並協助他們達成理財目標，正是花旗一直以來的使命。我們將繼續時刻保持領先步伐，與客戶世代同行，攜手成長，一同邁向成功。」



Citigold Private Client於 15 年前在香港推出，多年來，與香港的富裕客戶攜手成長，助他們實現財富抱負，更透過客戶的成就，轉化為推動社會持續繁榮發展的力量。



香港以至亞洲地區內的富裕及超高淨值客戶增長潛力不容忽視，花旗亦充滿信心銳意滿足其日益精細高端的理財需要。透過結合其全球網絡和深厚的本地專業知識，花旗將持續鞏固其作為區內領先財富管理夥伴的地位。



圖片：花旗集團財富管理環球主管盛安德（Andy Sieg）和花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤女士（Vicky Kong）

