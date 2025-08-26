花旗香港財富管理暑期實習生赴深圳了解大灣區金融科技發展

洞察前瞻趨勢，攜手開創財富管理新篇章

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 花旗日前與香港金融科技協會及深圳市金融科技協會合作，安排花旗財富管理暑期實習生到深圳實地考察，深入了解大灣區蓬勃發展的金融科技生態，培養未來財富管理領袖的視野與創新思維。



是次深圳考察行程涵蓋多家科技服務公司，包括騰訊雲、華銳技術和埃森哲深圳全球創新研發中心。實習生們透過參訪不單了解大灣區金融科技的最新發展趨勢與技術應用，更與業界專家的交流，藉此學習企業的運作模式以及頂尖科技的實踐，進一步拓展對深圳金融科技生態的認識，同時促進跨地域互動，為未來的職業發展開拓更廣闊的視角和可能性。



花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（Vicky Kong）女士表示：「人才培育對於花旗財富管理業務的長遠持續發展至關重要。我們很高興與香港金融科技協會及深圳市金融科技協會攜手為花旗財富管理暑期實習生提供這次的深圳考察機會。我們致力栽培卓越的財富管理人才，啟發他們日後推動創新及持續為客戶創造獨特價值，塑造財富管理的未來，同時鞏固花旗財富管理在亞洲及全球的領先地位。」



香港金融科技協會主席王玥（Lareina Wang）女士表示：「香港金融科技協會非常榮幸能以我們『超級連結人』的角色幫助我們的會員花旗與大灣區科創生態建立更緊密的關係，共創金融科技新機遇。」



今年，花旗香港共取錄了76名來自香港、中國內地、南韓和新加坡等地區的頂尖人才，參與為期10週的暑期實習計劃。計劃旨在培養未來的銀行業領袖，讓他們全面了解花旗的業務營運和策略，並拓闊環球視野。



花旗財富管理暑期實習生不只在各個部門實習，深入學習花旗的核心業務，並獲安排一對一師友指導和技術培訓課程，當中涵蓋財富管理趨勢、花旗全方位服務與解決方案，以及模擬管理投資組合培訓。此計劃不僅讓實習生們學習理論知識，更能裝備他們全面掌握數碼轉型和人工智能對未來財富管理所帶來的機遇。



