花生醬壓模曲奇餅
🥜花生醬壓模曲奇餅🥜 名副其實的花生曲奇餅，一粒粒花生的的骰骰好得意😍😍 呢個花生模，花紋比較深，所以要整到咁厚身先脫到模，焗之前已經諗，咁厚身，如果用平時的爐溫同時間，好容易焗到面上哂色裏面都未熟，所以爐溫同焗的時間都要調整，最開心係出爐的成品上色唔錯，花紋清晰立體，裏面係熟透👍👍 不過，口感有改良的空間，今次唔夠鬆化，感覺唔夠油份，同埋花生味道唔太夠，呢d問題可以加多d牛油同花生醬就會改善到，等我試左改良版再出食譜😊😊 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BMZzSCbXH/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
牛油 85 g
糖 35 g
蛋 半隻
低筋麵粉 157.5 g
高筋麵粉 17 g
粟粉 28 g
花生醬＋花生碎／粗粒花生醬 55 g＋20 g／
食譜份量
22-24塊 N／A
作法:
1 ：
1. 先將花生碎平均放在烤盤上，放中層，焗約6分鐘（150°；不需預熱）至金黃色（不同種類的堅果烤焗的溫度和時間都略有不同），然後打開焗爐門2-3吋（可用2個隔熱手套），用餘溫繼續焗至放涼，備用（如用粗粒花生醬可省略此步驟）
2 ：
1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋、花生醬和已烤焗的花生碎／粗粒花生醬，攪拌至完全均勻 4. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉和粟粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 5. 用保鮮紙包住粉團，放進雪櫃冷藏30分鐘
3 ：
4 ：
5 ：
1. 將粉團分成一份份（約18-19 g），搓成橢圓形，放入月餅模（30 g；月餅模需均勻的塗上少許麵粉，再澄出多餘的麵粉）內壓花（每壓印一塊曲奇餅，月餅模都要塗上少許麵粉），然後將曲奇上多餘的麵粉輕輕掃走
6 ：
7 ：
8 ：
9 ：
10 ：
1. 預熱5分鐘（160°），放中層，先焗28分鐘，再焗8-12分鐘（170°） 2. 然後再焗1-2分鐘（220°）至表面金黃（調高溫度上色） 3. 用餘溫再焗約2分鐘左右（餘溫可令曲奇更上色和脆口），放涼，即可
11 ：
12 ：
13 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56328
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
