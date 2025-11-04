🥜花生醬曲奇餅🥜 又係花生醬曲奇餅，同之前的食譜一樣，不過改左唔用月餅模，只需要將做好的曲奇粉團放雪櫃冷藏30分鐘，然後分份，搓圓再壓平就可以焗，適合無模具的製作，快靚正👍👍 成品一樣咁鬆脆好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1DvUDP4con/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛油 85 g

糖 35 g

蛋 半隻

低筋麵粉 157.5 g

高筋麵粉 17 g

粟粉 28 g

花生醬＋花生碎／粗粒花生醬 55 g＋20 g／



食譜份量

28-30塊 N／A





作法:

1 ：

1. 先將花生碎平均放在烤盤上，放中層，焗約6分鐘（150°；不需預熱）至金黃色（不同種類的堅果烤焗的溫度和時間都略有不同），然後打開焗爐門2-3吋（可用2個隔熱手套），用餘溫繼續焗至放涼，備用（如用粗粒花生醬可省略此步驟）

2 ：

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋、花生醬和已烤焗的花生碎／粗粒花生醬，攪拌至完全均勻 4. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉和粟粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 5. 用保鮮紙包住粉團，放進雪櫃冷藏30分鐘

3 ：

1. 將粉團分成一份份（15 g），搓圓，然後再壓平

1. 預熱5分鐘（170°），放中層，焗25-28分鐘，然後再焗1-2分鐘（220°）至表面金黃（調高溫度上色） 2. 用餘溫再焗約2分鐘左右（餘溫可令曲奇更上色和脆口），放涼，即可

