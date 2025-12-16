花甲食譜｜金箔清酒牛油煮花甲

買咗金箔清酒，就煮了一款 金箔清酒牛油煮花甲，下次加埋粉絲吸收精華更正。如喜歡文迪私人廚房，可follow 埋文迪IG，https://instagram.com/mandykitchen1121

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

花甲王 1斤

蒜頭 3瓣

乾蔥頭 1顆

無鹽牛油 25克

金箔清酒 200克

清雞湯 100克

蔥花 少許





作法:

1 ：



蒜頭和乾蔥拍扁後剁碎備用。沖洗乾淨花甲，可浸鹽水兩三小時吐沙或水滾後熄火，加入花甲等待花甲微微打開，立即撈起，假如遲遲未開殼，熱水再次加熱，直至花甲微微口打開，盛起備用

2 ：

用少許油及牛油起鑊，再加入蒜頭乾蔥爆香，再加入花甲同炒

3 ：

炒到花甲王開始熟，贊入金箔清酒/清酒和雞湯，蓋蓋煮大約三分鐘，開蓋炒到花甲全部打開殼。（請邊炒邊盛起已熟花甲。）

4 ：

當全部花甲熟透，花甲回鑊同炒一次，灑上蔥花，即完成。

5 ：

