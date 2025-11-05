街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

近日有網民於社交平台群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖求助，分享自己被魚檔老闆傳授的一個花甲吐沙秘方，指阿叔教路用wasabi吐沙，可惜樓主回家一試立即宣告失敗！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示認同花甲吐沙的難度十足，不同人亦紛紛分享自己的秘訣，留言區瞬間變成「花甲研究大會」。

花甲被wasabi辣死？

樓主發帖求助：「魚檔阿叔教用wasabi放落D水等D花甲吐沙。但照佢方法處理完，煮出來都係咁多泥沙。請問有咩方法令花甲吐沙？」帖文引來大批網民留言，有人搞笑回應，「我見抖音都咁教，但啲留言個個都話佢吹水，因為話啲蜆未吐沙已經被Wasabi辣死！」、「佢擺明玩X你」、「魚檔阿叔睇抖音昆你，呢幾日係咁feed」。有網民則懷疑樓主買到的花甲質素有問題，「本身都死，點吐？」、「其實今次你唔好彩買得唔夠靚。」、「你哩d似係本身都已經死/唔新鮮導致」等等。大家一致認為wasabi根本不是吐沙妙藥，反而有可能直接「KO」花甲。

樓主分享實測失敗的花甲照片

網民分享花甲吐沙秘訣

除咗搞笑回應外，不少網民都熱心分享自己多年實戰經驗。有網民建議，「煮呢啲嘢我搵水烚一烚佢開咗殼沖曬啲沙先再煮，雖然咁樣冇咁好食，好過食到成口沙」，也有人分享媽媽級秘方，「我見以前媽媽用淡鹽水加把菜刀一起浸住啲花甲去吐沙。不知有用否」。更有網民分享詳細步驟，「將蜆放入水中，用手狂攪拌佢，跟住揾野蓋住佢遮光，留小小位置呼吸， 等大約30-45分鐘開蓋，會見到吐咗好多汚漕野出晒來，冲水攪掂。」另有人提醒買貝殼類的時機，「打風前後唔好買蜆，d貝殼會食多d沙，等自己重d，唔容易吹走」，讀者們下次買花甲或蜆時，可以嘗試網民分享的秘訣，或者就能食到乾淨無沙的花甲或蜆了。

圖片來源：Facebook@香港街市魚類海鮮研究社

