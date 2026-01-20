立即投選年度十大消費新聞
花膠│破解5大花膠迷思！解答公乸/浸發/存放疑難：深色代表靚貨？
想知如何浸發花膠可以發得更靚更大？內文有延伸閱讀相關文章，即睇Yahoo Food專訪：
揀花膠，很考學問。農曆新年快到，辦年貨，揀海味，鮑參翅肚之中，花膠(肚)算是多變，門外漢揀選花膠時難免一頭問號。想用一分錢買到一分貨？買之前就要做足功課。今次找來家族從事海味批發生意逾40年，在facebook上以「海味二代」示人的Ivy來快問快答，拆解5個坊間常見的花膠迷思。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
迷思1：揀花膠，愈深色等於愈靚？
正解：花膠愈老，身價愈貴(要存放得妥當)，因為放久了的花膠，水份會走，腥味愈淡，花膠味更濃。而花膠愈放 = 愈深色。但這不代表「花膠愈深色 = 質素愈高」，因為還要考慮魚種，有些魚種本身顏色較淺，有些較深。例如鴨泡膠，就較扎膠(來自美洲)深色，但扎膠的身價就比鴨泡膠高，屬中高檔花膠。
結論：花膠愈深色代表愈靚。但條件是花膠要是同一魚種，同一性別下比較。
迷思2：花膠公比乸貴，所以公好食啲？
正解：以營養價值而言，公/乸分別不大，膠質一樣豐富。但二者食味就不同，花膠公爽滑，較有嚼口，層次豐富，煲出來的湯亦較清澈；而花膠乸則較「瀉身」，即膠質容易溶入湯中，煲出來的湯就比較黏口。(注：不是所有魚種都有分公/乸)
結論：決定用花膠公/乸，首先要看用途。如果拿來做花膠扒，炆餸，需要有嚼口，不想太膩，花膠公就適合；而如果拿來煲湯，做甜品，不怕花膠偏綿身，黏口一點(像大菜糕質感)，則花膠乸也適合。
迷思3： 浸發花膠前，一定要先隔水蒸？
正解：花膠一定要浸發，但浸發時，內裡的膠質會流失於水中，非常浪費。要隔水蒸，就是以熱力先鎖住膠質，再浸發花膠時就保留到更多膠質。如果花膠有一定大小，Ivy建議還是先用大概15分鐘(時間按大小而定)隔水蒸。
結論：對，建議花膠先隔水蒸，再用暖水稍焗，然後放入室溫水中浸發。
迷思4：花膠隔水蒸後縮細了，即係次貨？
正解：Ivy說不少客人隔水蒸後，發現花膠縮小了1/3，會誤以為是花膠品質有問題。但其實花膠在隔水蒸後一定會縮小，完全正常，並非花膠質素問題。
結論：花膠隔水蒸後一定會縮小，絕對正常。
迷思5：花膠放得愈耐，愈好味？
正解：花膠的確是愈老愈靚，但一定要存放得宜。宜放在密封，陰涼的地方，盡量隔絕與空氣接觸，也建議在旁放些八角作防蟲之用。只要存放得宜，放5至7年也完全無問題。
結論：對，花膠會愈放愈入味，但一定要存放得宜。
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
年糕食譜│大廚教完美煎糕技巧！4招煎出焦糖脆面不黏鍋年糕
煎糕講求技巧，人人都煎年糕，唔通人人都識煎年糕？小小一塊年糕是每年各家各戶的廚藝大考驗，若果煎年糕煮失手，小則黏成一團，賣相欠佳，大則煎到外層焦燶但內裡仍然不夠熱。為此我們訪問了入廚逾四十年，中式糕點大廚「周新師傅」，想煎糕煎到出得廚房，入得廳堂，到底有何秘訣？Yahoo Food ・ 23 小時前
蘿蔔糕2026│22間賀年蘿蔔糕優惠推薦！免運攻略/酒店蘿蔔糕優惠/米芝蓮三星餐廳出品
蘿蔔糕2026｜蘿蔔糕Fans準備好了沒！2026年農曆新年即將來到，除了必食年糕，蘿蔔糕向來都是最受歡迎的一款！今次Yahoo Food準備了多間酒店、中菜廳、連鎖店等賀年蘿蔔糕禮盒給大家，當中更有不少自取優惠！Yahoo Food將會不斷更新賀年糕點的最強優惠資訊，記得不要錯過！Yahoo Food ・ 23 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
傳奇投資者警告AI泡沫：機會不在股市而在⋯⋯
曾精確預言 2000 年網路泡沫與 2008 年金融海嘯的傳奇投資者、GMO 投資公司共同創辦人 Jeremy Grantham 中再次對市場發出嚴厲警告。他指出，當前的人工智慧 (AI) 熱潮是一個「經典的市場泡沫」，且注定鉅亨網 ・ 14 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 23 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 1 天前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
美國強硬外交反效果？金融時報：特朗普正在讓世界愛上中國
《金融時報》分析指出，美國總統特朗普直白且去道德化的外交路線，未能為美國贏得更多尊重，反而在全球範圍內強化中國的影響力。從關稅戰、俄烏戰爭到國家資本主義，美國外交正面臨結構性挑戰，世界秩序也悄然轉向北京。鉅亨網 ・ 18 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園
Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 19 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？
為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統萬斯與國務卿盧比歐，期望說服特朗普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。鉅亨網 ・ 3 小時前