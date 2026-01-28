花茶食譜｜雪梨菊花茶

文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 產品經理胡馨心通過一段真機展示影片。此次亮相被官方稱為該機的「首次公開實拍展示」。 新機延續了系列設計風格，同時在外觀質感與細節處理上有了明顯提升。REDMI Turbo 5共推出三款配色：祥雲白、淺海青與暗影黑。該機型首次在標準版中採用了金屬中框，並且所有按鍵與開孔均嚴格沿中軸線對齊。手機正面配備一塊大R角超窄邊屏幕，整體觀感更為協調。 據胡馨心介紹，這一代 Turbo 5 在屏幕尺寸上做了調整，從上一代的 6.67吋改為更兼顧握持感的 6.59吋，手感更加均衡舒適。新機首批搭載天璣8500-Ultra 處理器，並配合 LPDDR5 Ultra RAM 與 UFS 4.1 存儲組合。此外，它還引入了旗艦機型同款的 3D 冰封循環冷泵散熱系統，並結合最新的狂暴引擎調校，力求在高負載場景下仍能保持穩定流暢的運行表現。 續航與充電同樣是 REDMI Turbo 5 的亮點。其內置 7560mAh 大容量電池，支援 100W 有線秒充，並具備 27W 有線反充功能。該機還兼容百瓦 PPS 協議，方便用戶使用多種充電裝置快速滿血，在充電兼容性上也

Qooah.com ・ 6 小時前