錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
花茶食譜｜雪梨菊花茶
清肝明目,清熱祛火,清心潤喉
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
雪梨乾 4片
菊花 適量
無花果乾 2粒
水 1000ml
作法:
1 ：
煮30分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54795
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
湯水食譜｜大蔥排骨酥湯
自己身邊沒有蘿蔔,就有大蔥而用大蔥代替蘿蔔煮排骨酥湯. 豬肉先油炸不僅完全沒腥味,與大蔥一起更多提香. 湯頭真鮮美,讓人過癮啊~.Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
小食食譜｜腐皮蝦棗
蝦棗為傳統的潮汕節日小食，有圓球體的原粒蝦棗，亦有以腐皮包裹的腐皮蝦棗。前者是將蝦肉打成膠直接炸熟，有點像泰國菜館食到的蝦餅，技巧較高。今次介紹的則是後者，工夫較多但比較容易處理，造型亦較美觀，如果不想用油炸，亦可改以氣炸。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜懷舊西餅 合桃蛋糕
簡單又易做的懷舊西餅-合桃磅蛋糕，香濃牛油香，加入香脆的合桃，充滿口感，非常好味！做下午茶點就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
木瓜霜用途不只潤唇膏！抗炎、舒緩濕疹等功效 澳洲百年品牌萬用膏7個隱藏用法
澳洲木瓜霜在未引入香港之前，經已成為好多朋友在澳洲必買的手信之一。其紅色包裝相當標誌性，更被美妝界人士熱捧的居家必備萬用膏。現在木瓜霜在香港都好普及，好多人會拿來當作潤唇膏，但原來木瓜霜還有好多用途，一起來看看木瓜霜成份及隱藏用途吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
香港旅遊必買高質感香水！6 款在地香氛品牌：Raze素有小Aesop之稱，BeCandle、Black Fades低調不撞香
香港旅遊別只知道大啖美食！自疫情後全球香氛市場復甦，也帶動了香港在地小眾品牌興起，各色高質感，兼具在地文化特色的香氛、香水品牌自香港紅遍亞洲，更成為許多香迷們的送禮新選擇！現在就跟著儂編腳步，一同收藏：香港必買六個在地質感香氛品牌！bella儂儂 ・ 21 小時前
新年買新鞋！輕奢返工鞋VIVAIA低至半價 $779買Jennie同款Mary Jane/經典平底鞋減至$499
新年正是轉換新造型兼大手購物獎勵自己的好時機！除了紅噹噹的內衣褲外，一雙能陪你從辦公室衝刺到下班約會的完美返工鞋亦是決定每天心情與風格的關鍵。說到這裡，目光不得不轉向眾多明星的心頭好—輕奢鞋履品牌VIVAIA！從Bella Hadid、Selena Gomez、Blackpink Jennie到朴敏英，女星們私服腳上那雙既時髦又輕盈的鞋款都是來自VIVAIA。品牌官網已正推出新年限定優惠，讓你用驚喜價就能擁有一線明星同款，不少經典平底鞋更直接減至$499！Yahoo!購物專員為大家精選了多雙開運紅鞋選擇，低至半價就能為你的新年穿搭點亮一抹迷人氣色。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
小米 REDMI Turbo 5 首次公開真機，三款配色，天璣8500-Ultra
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 產品經理胡馨心通過一段真機展示影片。此次亮相被官方稱為該機的「首次公開實拍展示」。 新機延續了系列設計風格，同時在外觀質感與細節處理上有了明顯提升。REDMI Turbo 5共推出三款配色：祥雲白、淺海青與暗影黑。該機型首次在標準版中採用了金屬中框，並且所有按鍵與開孔均嚴格沿中軸線對齊。手機正面配備一塊大R角超窄邊屏幕，整體觀感更為協調。 據胡馨心介紹，這一代 Turbo 5 在屏幕尺寸上做了調整，從上一代的 6.67吋改為更兼顧握持感的 6.59吋，手感更加均衡舒適。新機首批搭載天璣8500-Ultra 處理器，並配合 LPDDR5 Ultra RAM 與 UFS 4.1 存儲組合。此外，它還引入了旗艦機型同款的 3D 冰封循環冷泵散熱系統，並結合最新的狂暴引擎調校，力求在高負載場景下仍能保持穩定流暢的運行表現。 續航與充電同樣是 REDMI Turbo 5 的亮點。其內置 7560mAh 大容量電池，支援 100W 有線秒充，並具備 27W 有線反充功能。該機還兼容百瓦 PPS 協議，方便用戶使用多種充電裝置快速滿血，在充電兼容性上也Qooah.com ・ 6 小時前
小菜食譜｜蘿蔔芹菜沙鯭煲
鄰居送了一條超大沙鯭魚足夠食兩餐，先介紹第一餐蘿蔔芹菜沙鯭煲，先食魚再用湯底打邊爐，新鮮泥鯭魚魚肉特別鮮甜。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜朱古力海綿蛋糕 簡易食譜
充滿空氣感的海綿蛋糕 自由裝飾搭配不同水果或cream 創造屬於自己個人風格的蛋糕? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/J5r9yEgS-Uo ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #朱古力 #海綿蛋糕 #蛋糕Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
農曆新年2026｜大快活首度聯乘插畫角色「大麻成」！必試新春黃金包、新春盆菜、WhatsApp新年祝福貼圖免費下載
想在2026農曆新年搵到最有驚喜、最IG-able的平民美食？大快活今年的新春系列絕對會令你眼前一亮！除了聯乘本地人氣插畫家蘇泳康筆下的插畫角色「大麻成」推出鬼馬精品，重點更有一系列玩味十足又應節嘅賀年佳餚，低至$33就可以食到！Yahoo Food ・ 2 小時前
台北親子酒店2026: 十大必住推介！樹屋滑梯/波波池/免費零食放題 帶B出遊放電首選
帶小朋友去台北旅行住邊好？Trip.com小編為你實測精選10間高評分台北親子酒店！鄰近捷運站、設有大型遊戲室、親子主題房，甚至有24小時免費小食！即睇內文預訂，同屋企人享受完美假期！🚀Trip.com ・ 21 小時前
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！海南雞飯/叉燒/豉油雞髀/蛋糕都整到！
電飯煲食譜是懶人恩物，如果既要在家工作，又要照顧家人，每日三餐煮飯實在令人有點吃不消；這個時候電飯煲食譜就成為了好幫手，一煲過節省不少時間，唔駛睇火慳水慳力，最重要菜色都可以相當多變，電飯煲有味飯/電飯煲叉燒/電飯煲豉油雞髀/電飯煲通粉/電飯煲蛋糕通通都都整到，立即一齊試整！Yahoo Food ・ 1 天前
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
氣炸鍋食譜近年炙手可熱，皆因氣炸鍋這個近年大熱的廚具簡單易用，省時間、易清潔之餘，更可以做出氣炸鍋薯條、氣炸鍋雞翼、氣炸鍋蛋糕、氣炸鍋牛扒等等眾多氣炸鍋料理，煮出來的食物比一般油炸食物更少油更健康！今次Yahoo為你整理了40款氣炸鍋食譜，全部都是非常簡易的食譜，就算是新手都可以非常容易上手！Yahoo Food ・ 3 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 18 小時前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前