花蓮災區現況曝！《角頭》王宣化身鏟子超人
[NOWnews今日新聞] 藝人嘻小瓜日前號召多人到花蓮光復鄉救災，《角頭》女星王宣也自願前往。而昨（29）日，王宣在Instagram分享化身鏟子超人，在現場救災的照片，忍不住直呼「一看到現場真的只想哭」，並難過表示「希望我喜歡的花蓮趕快好起來」。
王宣在昨日PO出前進災區幫忙救災的現場照片，「本來這趟我一直沒有拿手機出來，因為一看到現場真的只想哭，沒辦法想像若是自己的家變成這樣，到底該怎麼面對、怎麼拯救」，並感性表示：「雖然我真的很遜，幫不上太多的忙，但希望能盡一點心意，希望我喜歡的花蓮趕快好起來」。
王宣化身鏟子超人現身災區 網友感動喊：有你們真好
而PO出的照片中，只見王宣帶著黑色棒球帽，穿著黑色運動背心，配上黑色運動褲，與現場一起救災的嘻小瓜等人及慈濟團隊合照。另一張則是王宣化身鏟子超人，努力的在將厚重淤泥鏟除。許多網友看到後，都紛紛大讚她的善舉，「謝謝幫助光復的人」、「妳最棒了鏟子超人」、「人美心更美」、「辛苦你們，花蓮有你們真好」等。
王宣經紀人向《ETtoday星光雲》透露王宣一直很想為花蓮盡一份心力，在得知嘻小瓜於社群號召去花蓮救災後，就毫不猶豫報名，幾人到達時已經晚上11、12點，「瓜瓜跑去24小時的小北百貨，買齊手套鞋墊，隔天早上8點就出發」。王宣也透露現場的人都非常熱心，只要喊一聲，就會有一票志工來幫忙，讓她忍不住感嘆：「人真的是最美的風景」。
王宣以《角頭》走紅 甜美外貌深受喜愛
王宣在2014年以電影《大顯神威》出道，並在2018年以《角頭2：王者再起》中「宣宣」一角走紅，甜美、溫柔的形象擄獲大批粉絲。而2020年，她受邀參與實境節目《全明星運動會》第一季，積極努力的態度，再度獲得觀眾喜愛。
王宣IG全文
本來這趟我一直沒有拿手機出來
因為一看到現場真的只想哭
沒辦法想像若是自己的家變成這樣
到底該怎麼面對怎麼拯救
我們在車上遇到慈濟大哥大姐們
跟著他們一起來到需要幫忙的地方
雖然我真的很遜 幫不上太多的忙 但希望能盡一點心意
希望我喜歡的花蓮趕快好起來
想去幫忙的大家 也要注意自身安全
花蓮加油
謝謝慈濟的照顧和記錄
謝謝嘻小瓜我瓜的邀約和友人的幫忙
資料來源：王宣IG
