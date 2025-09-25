花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 已釀14死46傷

（法新社台北24日電） 台灣地方官員表示，強颱樺加沙侵襲台灣，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，造成至少14人死亡、46人受傷。

因重複通報，官方今晚將死亡人數從17人下修至14人。

當局最初稱有152人失蹤，但後來已聯繫上其中100多人，仍在確認實際失蹤人數。