花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？

🥮脆皮流心奶黃月餅🥮 今年4個裝同單個裝的脆皮流心奶黃月餅，終於包裝完成，已經陸續送出😊😊 單個裝送比街坊們，4個裝送比親戚朋友們👍👍 今年的包裝以傳統古風做主題，不枉我花時間揀左咁耐，真係好靚呀😍😍 今年只整到60+個，其實每年都好想可以整多d，但奈何時間真係好有限，而且家庭式只能少量製作，送到既我都會盡量送，係我的少少心意💕💕 少少地希望收到的親戚朋友們喜歡🥰🥰 每年都要講，真係非常唔好意思🙏🙏因為我知有d真係未能安排到，希望下年可以送到比你地呀！！ 📍盒內有月餅食用小貼士卡片 📍盒面有嚐味期限和保存方法貼紙 奶黃餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BibH5cqGD/ 流心奶黃餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/171fzJecZu/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/174R9Lgsa1/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前