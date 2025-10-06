中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
做甜品要分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，加清湯蒸蛋白做這道花雕蛋白蒸蝦就最適合不過！即睇Yahoo Food食譜：
不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品要分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇製作花雕蛋白蒸蝦食譜：
【立即讚好】全新 Yahoo Food Facebook 專頁
花雕蛋白蒸蝦（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料
蝦10隻
蛋白4隻
清湯350至500毫升（視乎蛋白重量加入清湯）
本菇30克
葱1條
粟粉水適量
花雕酒1湯匙
醃料
胡椒粉少許
粟粉1茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【粟米肉粒飯食譜】自製「大粟的愛」 粟米肉粒飯加忌廉煮更香滑
【家常菜食譜】 新手製作菜肉雲吞！不怕包穿皮 拌餡加蛋更滑？
【家常小菜食譜】粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
10月外賣app優惠比較！foodpanda優惠碼/Keeta優惠碼promo code
外賣app（外賣點餐手機應用程式）盛行，如foodpanda、Keeta，只需於外賣app上按幾下，心水美食瞬間就在眼前，簡直就是一眾為食懶人的最佳搵食Buddy！但外賣app眾多，識用又要用得出色，絕不容易，不過只要熟讀Yahoo Food為你每期update著數外賣app優惠，隨時重溫各外賣app的優惠碼，自然食得出色嗌得更抵！*惡劣天氣如黑色暴雨或8號風球或以上，foodpanda及Keeta會暫停外賣速遞服務，外賣自取則繼續如常運作。Yahoo Food ・ 9 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶
秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)
近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
麵包食譜｜蘋果玉桂包
吃過外形猶如蘋果的 "蘋果玉桂包"，寓意新一年平平安安，富貴又榮華！恭喜恭喜 ~ 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
新西蘭Astrolabe 2024 Sauvignon Blanc登場 馬爾堡代表作再獲讚賞 果香濃郁＋酒評家高分肯定
由捷成酒業引入的 Astrolabe 2024 Marlborough Sauvignon Blanc 隆重登場！Astrolabe 作為新西蘭馬爾堡最受矚目的家族酒莊之一，今次新年份經歷十年來最乾燥的生長季，果實雖然產量較少，但濃縮度極高，釀造出風格清新、香氣馥郁的經典白酒。Yahoo Food ・ 9 小時前
月餅食譜｜脆皮朱古力芝士流心月餅
🥮脆皮🍫朱古力🧀芝士流心月餅🥮 又一新口味，新嘗試✌️✌️ 今年第3款月餅，出爐喇！！ 一直都好想整朱古力味的月餅，今次終於的起心肝試整呢款朱古力芝士流心月餅，非常香濃的朱古力味😋😋 切開見到d朱古力芝士流心餡慢慢流出黎，真係覺得好鬼正🥰🥰 今次我用左玫瑰花月餅模，花紋好突出好立體，出爐無走樣好靚，靚到我原本諗住噴閃粉都唔記得左🤣🤣 不過，作為外貌協會會長的我，淨番最後1個都係要同佢化下妝，bling bling靚哂😍😍 朱古力芝士餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17JRC3Fs5p/ 朱古力芝士流心餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17YyxPughL/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16oWDqKQ6k/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
凶宅打折成東京年輕人救星！ 孤獨死房變投資致富捷徑？
哎喲，日本的房價最近簡直像坐了火箭，特別是東京那塊，誰買得起啊？😩 根據京都在2025年的數據，中央東京新公寓平均價衝到1.16億日圓，比去年還漲了11.2%，二手貨色也跟著水漲船高，漲幅超過三分之一。Japhub日本集合 ・ 1 天前
追到手就「秒冷」？這4大星座男，戀愛前後反差大到讓人受不了！
獅子座男：追求時熱烈，穩定後開始收回主導權 獅子座男的愛情裡，常常帶著強烈的「征服欲」。在追求階段，他們幾乎能 […]姊妹淘 ・ 2 小時前
香港4大異國美食推介 米芝蓮推介旁遮普菜/黎巴嫩菜/斯里蘭卡咖喱蟹
香港係美食之都，中菜、西餐同日韓菜一向深受歡迎，不過如果想嚟啲特別嘅口味，其實仲有唔少異國美食值得一試。今次就精選4間異國餐廳，帶大家一齊感受唔同文化嘅飲食魅力，開拓味蕾新體驗～OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
朝日遭駭客攻擊後系統待修復 日本6座啤酒廠已恢復生產
（法新社東京6日電） 日本最大啤酒商朝日最近遭駭客攻擊，導致系統故障，影響出貨及客服運作。朝日今天表示，駭客攻擊引發的系統問題仍未解決，但其國內6座啤酒廠已恢復生產。法新社 ・ 19 小時前
湯水食譜｜螺頭海底椰湯 滋陰補腎 (附影片)
螺一個字, 種類起碼超過22種不同類型，產地有美國、西非、澳洲、中國、日本、星加坡等。 響螺含蛋白質、礦物質，無機鹽、維生素A、鐵和鈣、低脂肪﹔新鮮或急凍的螺肉用作﹝煲、燉、灼、炒、火鍋），大的螺殼可用作喇叭來吹響。 適宜人群： 健脾開胃、滋陰補虛、腎虛氣弱、脾胃虛弱、美容養顏、緩解心虛熱痛、養肝明目、目赤腫痛、眼睛昏花、健肝益脾、氣虛血弱，腰膝酸痛、腰痛、小便頻密、水腫、活血養顏、滋陰順氣、陰虛口乾、津液不足、大便乾結。 不宜 : 體質寒性、腹瀉、便溏、感冒者、皮膚敏感、月經期間。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇
中秋節快到，為各位「食肉獸」送上佐敦、荃灣都有分店的和牛燒肉一郎優惠，和牛燒肉放題套餐買二送二！折後人均最平$299即可任食兩小時，當中有黑毛和牛、肉類、海鮮、小食等選擇，絕對可以食得滿足！套餐搭配酒精飲品，任飲任食，食肉獸可以食到夠本！和牛燒肉一郎向來評價不錯，大家想趁抵價試試就快去Klook預訂喇！Yahoo Food ・ 1 天前
寒露2025｜8個男人最關心問題！寒露壯陽法大揭秘 中醫教你如何輕鬆養腎
來到了二十四節氣的寒露，是中醫所說的養腎好時機。說到養腎，為甚麼人們會將腎虧與陽痿連成一線，壯陽又是否應多食牛鞭、鹿鞭、十全大補酒等？養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次請來徐思濠中醫師來解答男人最重要的8大問題！Yahoo Food ・ 9 小時前
月餅食譜｜脆皮流心奶黃月餅
🥮脆皮流心奶黃月餅🥮 今年4個裝同單個裝的脆皮流心奶黃月餅，終於包裝完成，已經陸續送出😊😊 單個裝送比街坊們，4個裝送比親戚朋友們👍👍 今年的包裝以傳統古風做主題，不枉我花時間揀左咁耐，真係好靚呀😍😍 今年只整到60+個，其實每年都好想可以整多d，但奈何時間真係好有限，而且家庭式只能少量製作，送到既我都會盡量送，係我的少少心意💕💕 少少地希望收到的親戚朋友們喜歡🥰🥰 每年都要講，真係非常唔好意思🙏🙏因為我知有d真係未能安排到，希望下年可以送到比你地呀！！ 📍盒內有月餅食用小貼士卡片 📍盒面有嚐味期限和保存方法貼紙 奶黃餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BibH5cqGD/ 流心奶黃餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/171fzJecZu/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/174R9Lgsa1/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
中秋食譜│日式月見團子 爽口不黏牙靠呢個步驟
今天中秋節，除了月餅，湯圓也是必備食品，不過今年不如來點新意，試做日本人過中秋（十五夜）的月見團子又如何？加入豆腐來搓的團子，比純糯米粉搓的更軟嫩又清爽不滯，串起來配上甜醬油醬汁，帶出街玩燈籠時玩到攰才吃也非常方便。這個團子製作簡單，最重要的步驟就是團子熟後要即時浸冰水才會保持彈牙，即睇如何製作日式月見團子：Yahoo Food ・ 1 天前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
大閘蟹放題2025｜連鎖酒樓推大閘蟹任食優惠！人均$493起任食片皮鴨/蟹粉湯小籠包/花雕熟醉蟹/蟹粉瀑布上海麵
金秋時節，正是大閘蟹膏肥黃滿的絕佳時刻，無數蟹迷早已翹首以盼！兩間酒家同步在Klook推出超值放題，讓蟹迷們盡情暢享秋日美味！陶源酒家大閘蟹任食放題人均僅$493，不僅有清蒸、太雕蒸等經典熱食，更新增「花雕熟醉蟹」冷盤任食；富臨則帶來2小時任食大閘蟹與片皮鴨雙重盛宴，同樣$493/位，含珍味定食，Klook預訂更享蟹粉三重奏撈、任食蟹粉湯小籠包及指定飲品任飲，金秋品蟹不妨從這兩場盛宴選起！Yahoo Food ・ 1 天前
到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單
東京市區內有許多百貨、商店可以購物，不過也因為大家都愛往市區跑，有時難免覺得人實在有點太多，想要好好放鬆休息一下的話好像有點太擁擠啦～其實除了東京市中心，在周邊地區有許多美景度假勝地，像是從飯店房間內就可以一眼望穿海景，在徜徉自然絕景之時還可以大啖海鮮等美食。想要到山上清幽度假還是走入海岸享受遼闊美景，其實有多到數不清的推薦清單！這一次LIVE JAPAN編輯部將使出渾身解數為大家精選出勝浦與鴨川、箱根與三浦半島等，東京近郊私房景點與入住飯店清單，現在就跟著編輯部出發與尋找適合你的度假勝地吧！LIVE JAPAN ・ 6 小時前