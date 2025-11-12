將雞翅利用滷加泡的方式煮到柔軟，柔軟到一入口就脫骨的狀態，口味上除了醬油的香氣還有花雕酒的風味，熱著吃、冷著吃都很適合喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

二節翅 8支

小翅腿 8支

砂糖 3大匙

醬油 125ml

花雕酒 135ml

月桂葉 2片

開水 200ml





作法:

1 ：





首先將砂糖下鍋炒出糖色後小心地加入醬油與雞翅拌炒。(大約是紅茶的棗紅色)

2 ：





接著加入其他所有材料煮滾後，轉小火燉煮約10分鐘。

3 ：





接著關火，上蓋，泡約30分鐘，吃之前為了加強花雕酒的香氣，可以再淋上少許的花雕酒就完成了喔。

4 ：





如果喜歡醬色深一點的人可以將雞翅與部分醬汁取出，倒入鍋中大火收乾，並在起鍋前再嗆入少許的花雕酒，這樣就可以了喔。





