花雕雞翅
將雞翅利用滷加泡的方式煮到柔軟，柔軟到一入口就脫骨的狀態，口味上除了醬油的香氣還有花雕酒的風味，熱著吃、冷著吃都很適合喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
二節翅 8支
小翅腿 8支
砂糖 3大匙
醬油 125ml
花雕酒 135ml
月桂葉 2片
開水 200ml
作法:
1 ：
首先將砂糖下鍋炒出糖色後小心地加入醬油與雞翅拌炒。(大約是紅茶的棗紅色)
2 ：
接著加入其他所有材料煮滾後，轉小火燉煮約10分鐘。
3 ：
接著關火，上蓋，泡約30分鐘，吃之前為了加強花雕酒的香氣，可以再淋上少許的花雕酒就完成了喔。
4 ：
如果喜歡醬色深一點的人可以將雞翅與部分醬汁取出，倒入鍋中大火收乾，並在起鍋前再嗆入少許的花雕酒，這樣就可以了喔。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56351
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
