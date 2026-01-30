花7億人民幣開通不足3年 智軌1號線停運

【on.cc東網專訊】陝西省西咸新區居民周四（29日）爆料，總投資高達7.05億元（人民幣，下同，約7.9億港元）智軌示範線1號線開通不足3年，已從本月12日起開始停運，連同專用道路旁邊圍欄也被拆除。西咸新區城市管理和交通運輸局工作人員表示，由於營運方面原因，該條智軌暫時停運。

居民李先生發現智軌1號線停運後，曾致電智軌官方服務熱線詢問情況，得到回應是因車輛檢修及相關改造而停運，沒有重新運作時間表。除了不見任何列車，自動閘機同樣已被拆除，整個站台斷電，空無一人。

資料顯示，該線路是西北首條智軌線路，東起西安地鐵5號線斗門站，西至歡樂谷站，總里程約11.9公里，票價為2元（約2.2港元）。自2023年3月正式開通後，該條智軌線路僅開通4站，其他站點均處於荒廢狀態。

