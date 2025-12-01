焦點

兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢

Yahoo 娛樂圈

芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈

《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席，再次印證了Jackson的影響力。Jackson作為今次巡演的幕後主腦，舞台概念由他親自構思，為提升視覺效果，開場即上演高空威也，其後換上透視背心大唱熱曲，健碩線條盡展，身材管理有目共睹。對於吊威也高空演出的背後，最牽掛的始終是家人。節目中Jackson媽媽亦坦言感受好深：「我見到佢吊威也嘅時候，我諗到細個嘅時候都係要吊威也，而家佢又係要咁吊，你哋睇佢同我睇係唔角度，雖然佢上面冇做咩動作但係都有風險喺度，扣又好，人嘅Balance又好。」一句道出台前背後的牽引與擔心。

自律是Jackson的日常，談到演唱會前的備戰餐單，他分享：「我演唱會今次前兩個禮拜，每日每一餐都係食雞胸同埋四個雞蛋（蛋白），碳水都食，但係就咁白飯，同埋最緊要，我自己覺得做每樣嘢一定要自己想去做，見到佢一定要同自己講喺Toxic，要自己洗腦。」Jackson爸爸也大讚他自控力極強：「作為父母一定：『你食多啲你食多啲』，但係佢自控能力好強。」

廣告

Jackson演唱會中不止熱血、性感，當演唱父母寫的歌亦流下男兒淚；Jackson亦分享休息一年期間懂得珍惜與父母的時間他：「同阿爸阿媽相處多咗，就會諗好多嘢，仔女大個一工作就成日以為阿爸阿媽點都喺度，拖到Last minute就太遲。」當爸爸聽到他為父母創作的《Sophie Ricky》時，形容：「覺得特別有一種發自內心，既激動有感恩嘅感覺。」而Jackson媽媽更是感動又心痛：「喊過好多次，佢（Jackson）會講：『可能有一日send message過去冇回覆。』呢啲諗法好多四、五十歲人都未必諗到，我好心痛，佢太早識得呢啲嘢。」說到最後，媽媽亦忍不住落淚。

無所不談的Jackson，在節目中大方分享談戀愛經驗、拍檔兼「老Best」Henry亦現身大談當年中學趣事，Jackson：「Henry係學校校草啊，你（Henry)笑咩啫？佢嗰劈齊蔭呢，你行前呢個風向呢邊吹，佢個頭就會歪過去，為咗個瀏海啊，全學校無論你喺邊度嘅人都係鍾意Henry。」Jackson自嘲因為是運動員，反而比較多男生鍾意。芷珊聽完即刻好驚訝：「男仔比較鍾意你？」Jackson秒澄清：「唔係嗰種啦，係運動員兄弟義氣嗰種。」

Jackson更談到自己戀愛經驗，原來也曾「戀愛大過天」：「我嗰陣時冇乜零用錢，又拍拖呢，就係哂感情度（芷珊：即係啲錢攞晒去拍拖？）係呀睇戲兩人份、食飯兩人份、搭的士又兩人份、搭火車又兩人份。」Henry更爆料Jackson「宣示主權」級迷戀：「佢細細個好Crazy，Email用人哋個名。」Jackson分享：「以前好鍾意一個女仔，將自己Email改做佢個名，後面加個Lover.」Henry：「宣示主權啊佢係！」從真情剖白，到中學趣事。

王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
宏福苑五級大火

其他人也在看

宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網　合格棚網放「棚腳」供採樣　廉政專員：非常可恥　鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo

宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網　合格棚網放「棚腳」供採樣　廉政專員：非常可恥　鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」

大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」

大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷

Medical Inspire 醫．思維 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行　殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo

宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行　殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產　受託人申破產不開始令獲批

林夏薇丈夫遭頒令破產　受託人申破產不開始令獲批

【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時

on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動　再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）

宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動　再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞

now.com 新聞 ・ 5 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」

李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」

曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪

消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪

米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！

Yahoo Food ・ 4 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖

晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖

今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家曬數據打臉：賣光光也難撼陸經濟

日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家曬數據打臉：賣光光也難撼陸經濟

日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，

鉅亨網 ・ 4 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產　遭發不開始令無限期延長破產期

林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產　遭發不開始令無限期延長破產期

藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Double

am730 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱國安拘捕多人　鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府　例如批評消防救援方法︱Yahoo

宏福苑五級火︱國安拘捕多人　鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府　例如批評消防救援方法︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災後，連日來先後有多名人士被國安處拘補。保安局局長鄧炳強今日（1 日）回應稱，有別有用心想危害香港及國家安全的人士，「利用大家咁傷痛嘅時刻，突登用假消息企圖煽動對政府的不滿。」他舉例，有人批評消防救災的方法不合適、政府不提供免費住宿須付費八千元一晚等。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...

styletc ・ 3 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食

徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食

徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」　民建聯發聲明回應爭議

大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」　民建聯發聲明回應爭議

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼

am730 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關

香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關

BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑

香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑

BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海　7日後尋獲遺體

青馬大橋中年漢上周日墮海　7日後尋獲遺體

【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。

on.cc 東網 ・ 1 天前
國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。

法新社 ・ 1 天前