苑瓊丹投資過千萬再做老細 首簽陳山聰拍檔做直播 陳百祥:「我覺得曾志偉做得好好!」

剛踏入2026年，苑瓊丹急不及待於在佛山舉行新直播公司開幕儀式，除邀請一眾圈中好友出席，包括陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、羅天池、金剛、黃子揚、李焯寧、金剛、張穎康、張美妮等等，苑仔仲宣佈與「視帝」陳山聰簽約，齊齊直播拍住上!陳山聰笑言苑仔一直鍾意「靚仔」，更「睇住」自己成長,所以很安心合作:「其實我覺得最重要是大家互相信任、誠意,大家都覺得有合作的空間和同一陣線,這是最重要!我在內地經驗不及苑仔，她是我的盲公竹,就好像小時候,也是她告訴我要怎樣做戲,TVB年代已經是這樣,今天又繞了一圈再次合作!」山聰笑言未知直播收入，但兒子始讀小學，要苑仔幫補補習費，場面非常好笑!

苑仔表示今次投資過千萬,對陳山聰非常有信心:「他基本上是我第一個簽約藝人,無論護膚、滋補時裝、甚至做運動,他各方面很適合做直播,十分有說服力!第二件事就是他知道我唔係古靈精怪,起碼他和我一起合作,不會有人跣佢!我們合作很簡單,就係做好這件事,做不好又唔會比人留難。」

呢日除了陳山聰外，陳百祥、陳浩民都力撐好友出席叻哥仲爆新出爐視后佘詩曼昔日往事:「當年係我提攜佢出嚟,你地知唔知?我喺意大利識佢媽媽，得我一個知邊個係佢老豆,所以佢當年選香港小姐時，佢媽媽打比我話個囡選香港小姐,咁我話包佢頭三名,我諗住亂噏,點知佢真係第三!」叻哥表示苑仔曾飾演自己女友，除秀姑外只會「俾面」苑仔。提到好友曾志偉宣佈離住 TVB 高層一事,叻哥為對方送上祝福:「替佢開心!功成身退!我覺得佢做得很好,現在沒有人可以坐在那個位置那麼久，因為你很難將一個已經低層的事業,慢慢拉上來,不過很辛苦的!我也覺得佢很辛苦，但現在功成身退,他自己覺得開心就好,做甚麼都是自己覺得開心就好，不用理會別人說甚麼，像我這樣口沫遮攔都不會死!」

陳浩民表示曾與苑仔直播,被對方口才折服外，更要「揞住」苑仔個嘴收口:「我直頭要揞住住佢個嘴，佢係咁講係咁講，到最後人哋都叫佢唔好講呢啲，咁我就出手揞住咗佢個嘴!(講緊咩?)唔記得啦!」叻哥突然插口:「講翻以前佘詩曼、以前啲女友。」嚇得陳浩民掩揞住叻哥,苑仔打圓場叫他講好友曾志偉，怎料叻哥繼續爆肚:「我地唔講矮過五呎嘅人!」

姚瑩瑩呢日都現身開幕禮,提到《尋秦記》上映仍非常興奮:「古生請了我去睇首映,其實我們成班演員都少聯絡,我話大家都要聚一聚,見到『大王』成家立室都成熟晒。」而李焯寧呢日一早到場，笑言為苑仔打點,希望早日拍住齊一齊做直播:「因為有苑仔一齊做的直播,就會有好的成績,所以我都喺度隨時候命!其實我都有戲癮,如果有短劇拍都好想參與的。」鍾潔怡、張美妮呢日都專程到佛山送祝福，美妮笑言想做直播了解「滋補品」，仲自爆當年「追女」時,不時逼老公進補，但未敢炮製「鹿鞭」等古怪食材予對方享用。.

