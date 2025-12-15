苗苗醫療推出「年終體檢感謝祭」 鼓勵市民進行年度健康總結 皇牌體檢套餐低至6折

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月15日 - 隨著聖誕佳節及新一年的臨近，市民在慶祝節日之餘，亦不應忽視對自身健康的關注。位於尖沙咀海洋中心的苗苗醫療（SEED Medical）致力於提供全面優質醫療服務，近日推出了「聖誕送健康．年終體檢感謝祭」。即日起，多款皇牌體檢套餐以低至約6折的優惠價推出，涵蓋全面身體檢查、女性專屬檢查及癌症篩查，旨在鼓勵市民在年末進行一次徹底的「年度健康總結」，及早發現潛在風險，為迎接2026年的挑戰打下強健基礎。
進行年末體檢 獎勵自己一份「健康清單」
過去一年，港人生活節奏急速，工作壓力繁重，往往容易忽略身體發出的微小警號。因此，年末不僅是總結工作成績的時候，更是審視身體狀況的黃金視窗。苗苗醫療提倡「預防勝於治療」的理念，希望透過是次推廣，提醒市民將「健康」作為送給自己及家人最好的聖誕禮物。大家可以透過全面的數據分析，調整生活習慣，從而降低慢性病和重大疾病的風險。
三大節日限定禮遇 全方位覆蓋不同需求
為響應節日需求，苗苗醫療根據不同年齡層及性別的健康隱患，精選出三大熱門套餐推出優惠，讓市民能以更親民的價格享受專業級醫療服務：
全民升級之選 —— 進階健康80項檢測套餐
套餐針對大眾的基本健康需求，涵蓋冠心病、貧血、糖尿病、肝腎功能、痛風、甲狀腺、肝炎、大小便檢查等80項關鍵指標。作為入門至進階的首選，能有效篩查常見都市病，適合所有成人定期檢查。
聖誕優惠價：HK$1,800（原價 HK$2,500）
職場女性恩物 —— 綜合女性健康身體檢查
體檢專為繁忙的都市女性設計，除了一般體格檢查，更針對女性常見的婦科隱患進行深入篩查，例如盆腔超聲波檢查、乳房超聲波、子宮頸細胞檢查，提醒女性在照顧家庭與工作之餘，更要提防身體警號。
聖誕優惠價：HK$2,500（原價 HK$3,080）
重磅防護 —— 男性/女性專享癌症檢測
癌症年輕化趨勢備受關注，檢測涵蓋至少8項癌症風險篩查，例如肝癌、胃癌、肺癌、大腸癌、鼻咽癌、胰臟癌、鱗狀細胞癌，以及乳癌、卵巢癌或前列腺癌，為關注危疾風險的人士提供更全面的服務。
聖誕優惠價：HK$1,680（原價 HK$2,980）
此外，凡選購上述任何體檢計劃，即可以半價 HK$1,400（原價 HK$2,800）加購 G-NiiB M3CRC 大腸癌風險檢測。檢測非入侵性，只需檢測糞便中的細菌基因，即可評估大腸癌、腺瘤及息肉復發風險，靈敏度極高。
多元化醫療服務 配合維港海景優質體驗
除節日限定套餐外，苗苗醫療亦提供極具廣度與深度的專科檢測服務，全方位滿足不同人生階段的需求，包括長者「智」安心檢測套餐、心臟及全面健康檢查、全面肝臟健康檢查、以及針對敏感體質的過敏原組合測試。在備孕及產前檢查方面，中心更提供女性全面荷爾蒙篩檢、產前敏兒安T21檢查、NIFTY無創胎兒染色體產前檢測及FDA認證的胚胎運輸前檢測等高規格服務。
苗苗醫療中心座落於尖沙咀廣東道海洋中心，地理位置優越，交通便捷。中心設計突破傳統診所的冰冷感，特設寬敞舒適的候診空間，更坐擁180度維多利亞港迷人海景，讓客人在進行檢查的同時，能放鬆心情，享受如會所般的自在體驗，緩解對醫療程序的緊張感。
聖誕送健康．年終體檢感謝祭
日期：即日起至2025年12月24日
地址： 尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心15樓1505A室
預約及查詢：3488-3836（致電/WhatsApp）
網址： www.seedmedicalhk.com
關於苗苗醫療
苗苗醫療（SEED Medical）致力於為香港市民提供專業、精準及人性化的醫療服務，服務範疇涵蓋體重管理、疫苗接種及健康檢查等。
如需更多詳細資料，請訪問機構官網：
https://www.seedmedicalhk.com/
