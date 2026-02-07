若美方發動攻擊 伊朗外長稱可能打擊區域內美國軍事目標

（法新社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗和美國正在阿曼舉行核談判，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將以區域內美軍基地做為打擊目標。

「如果華盛頓攻擊我們，我們不可能攻擊美國本土，但我們將打擊美方在區域內的軍事基地」。

阿拉奇接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時做出上述表示，他並在社群媒體平台Telegram官方帳號貼出訪談片段。

他表示，儘管德黑蘭與美方進行間接會談，談判官員仍有機會與美方代表團握手致意。

他強調，對德黑蘭而言鈾濃縮是「不可剝奪的權利」，但已準備好針對該議題與美方達成「令人安心」的協議，還說「飛彈絕無談判空間，因為這涉及防務議題」。