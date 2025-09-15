若進化論為真、為何猴子仍在？專家曝原因

▲達爾文的進化論，是目前普遍被用來解釋人類起源的理論之一，但它並非全無漏洞，仍有許多未解之謎待解。（示意圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 因為達爾文進化論的普及，許多人對於「從原始猿猴到現代人類」的流程圖應該都不陌生，但這衍伸出一個令人費解的問題：「如果進化論真是這樣進行的，為什麼猴子等靈長類依然存在，沒有就此消失在演化的長河裡？ 」有英媒訪問人類及生物學者，針對此事提出最有可能的解答，關鍵可能就在600萬至1000萬年前的某個時間點。

根據《每日郵報》報導，現代人類與黑猩猩、倭黑猩猩的DNA，相似度高達98.7% ，也具備許多靈長類的共同特徵，包含外觀、身體方面，以及複雜的社會階級、解決問題的能力等等。 倫敦大學學院（University College London）的人類進化專家梅斯（Professor Ruth Mace）告訴《每日郵報》：「把進化過程想像成一棵樹，所有物種都位於樹枝的頂端。人類和猴子所處的分支，在某個時刻已經分離，這2個分支至今都仍然存在。」

廣告 廣告

報導提到，學界目前普遍認為，人類是在大約600萬到1000萬年前，從倭黑猩猩和黑猩猩家族中分離出來的，並將處於這個分支點的物種稱為「最後的共同祖先」，換句話說，倭黑猩猩和黑猩猩並非人類進化道路上的早期階段，而是「進化樹」上另一個分支的末端。

報導並澄清一項常見的誤解，即現代人類似乎取代了先前曾存在的所有物種，早期物種要不進化的更像人類，要不就是走向滅絕命運，但達爾文的進化樹並不像豆莖那樣筆直生長，而是像灌木叢一樣蔓延，因此也存在著許多進化的「死胡同」，就好比尼安德塔人可能只是從與人類最近的共同先祖，所分離出來的另一個分支，他們滅絕的原因，並非是因為他們進化成了現代人類。

劍橋大學的人類進化史教授羅文（Dr. John Rowan）也提出一個反向思考的模式：「黑猩猩和倭黑猩猩在各自的領域中，表現都非常出色，那為什麼不反過來提問，為何人類沒有進化得更像黑猩猩或倭黑猩猩呢？倭黑猩猩不會參與大規模的群體暴力和殺戮，而人類卻不斷陷入衝突和戰爭。」

羅文認為，人類或許不是進化所追求的終極目標，一般會以為，某種特徵的人類版本就是最好的，但事實並非如此：「人類確實擁有許多有趣的適應性，但我們必須記住，與我們共享地球的其他數十億個物種，也擁有相同的適應性，甚至遠比人類非凡。」

報導最後也指出，在遙遠的未來，如果人類從地球上消失，不排除會由某種靈長類動物進化來填補空缺，科幻電影《人猿星球》的場景並非全無可能，不過劍橋大學的生物人類學家賈格爾博士（Dr. Edwin de Jager）表示，進化不會完全重複，只要有足夠的時間和適當的壓力，一些靈長類動物就有可能進化出更高的智力，或更多類似人類的特徵，但牠們不會變成人類，而是全新的物種。

原文連結：If evolution is real, why are there still monkeys? Scientists reveal the surprising answer

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雲南大象頻闖民宅！坐壞新車、吃大米buffet 苦主哀號：快想辦法

夫妻旅遊「家裡變蛇窩」10蛇亂竄！網購盆栽藏蛇卵 網全嚇瘋

狗都會投罷免票！美62歲老婦幫愛犬註冊選民 恐遭關6年