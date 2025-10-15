專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
別讓自己活成「苦命樣」！中年後「命苦」的人，通常都有這3個壞習慣
中年以後，女人的生活狀態差異很大。有人看起來自在從容、氣色越來越好；也有人整天愁眉苦臉，渾身散發著壓抑的氣息。其實，人生不是靠「命」決定，而是被習慣一點一滴改變的。那些看起來「命苦」的人，多半都有這三個壞習慣。
1. 大包大攬當「拯救者」，操碎心又不討好
有些人總想幫別人解決問題。家裡的事要管、朋友的煩惱也要插手，總覺得別人離了自己不行。久而久之，別人不一定感激，反而覺得壓力更大。
心理學上這叫「拯救者情結」，把別人的人生當成自己的課題，為他人的煩惱操心，卻忘了照顧自己。學會建立界線、專注自己的生活，反而能讓人際關係更輕鬆。
2. 整天抱怨當「受害者」，負能量只會越來越多
抱怨是一種情緒出口，但若天天抱怨，負能量就會越積越多。當一個人習慣把不順心歸咎於命運、環境或他人，久而久之，只會讓自己陷得更深。
想改變現況，最好的方式是從調整心態開始。學會看到生活中仍值得感謝的部分，情緒會更穩定，也更容易吸引好事發生。
3. 一味退讓當「老好人」，委屈自己換不來尊重
有些人為了不惹事、不衝突，總是選擇退讓。可長期壓抑情緒，只會讓內心越來越不平衡。
關係的經營需要互相尊重，無論是家庭、工作還是友情，都該適時表達自己的想法。勇敢說出需求、守住底線，不但能讓人看見你的立場，也會讓自己更有力量。
福氣從來不是天生的。戒掉過度操心、停止抱怨、拒絕委屈，好好愛自己，才能活出有光的樣子。
