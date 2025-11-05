秋燥仍然係好炎熱的天氣所以煲些滋潤的湯水一定吾少得，此湯不難做，快靚正之選

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

苦瓜 2隻

蘋果 3隻

排骨 適量

丁公魚乾 一撮

乾鮑螺片 一塊

陳皮 一瓣

杞子 少許

水 2公升





作法:

1 ：

先將排骨凍水落鑊加狙塩，畺片米酒開最小火開始汆水，至微滾所有浮泡血水等髒物雜質全水為止，抽起洗淨備用

2 ：

湯煲注入兩升水，放入切太去囊的苦瓜，去皮去芯的蘋果，魚乾，螺片，沉歌陳皮刮養（沉陳皮的水要加入）開火先煲至出味，先以中大火煲15分鐘

3 ：

之后才加入汆好水的排骨入煲內再次滾起轉中至小火續煲45分鐘

4 ：

関火前15分鐘才加入浸軟的杞子，熄火便可勺起上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54658

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com