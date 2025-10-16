英以涉俄理由制裁11中國實體 華提嚴正交涉

【on.cc東網專訊】英國政府周三（10月15日）以支持俄羅斯能源實體、向俄軍事工業提供關鍵物項為由，宣布制裁11個中國實體。中國駐英國使館周四（16日）回應指，中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉，並敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。

中國駐英國使館使館發言人指摘，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益。發言人重申，在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談，一貫依法依規嚴格管控軍民兩用物項出口。

發言人指出，中俄企業正常交往合作不應受到干擾和影響，中方絕不接受任何甩鍋推責，堅決反對任何誣衊抹黑。任何損害中方利益的行徑，中方都將堅決回擊。

