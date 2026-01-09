英倫音質走進日常生活 Cambridge Audio L/R 系列

英國音響老字號 Cambridge Audio，推出 L/R 系列主動式立體聲揚聲器，讓高質音樂體驗不再侷限在客廳大音響，而是直接融入書桌、臥室或廚房檯面。系列由音樂人視角出發，結合倫敦工程團隊的頂尖聲學技術、直覺連接和大膽設計，無論小空間還是想沉浸式聽歌，都能捕捉每首歌的情感細節。系列分三款型號 L/R X、L/R M 和 L/R S，從旗艦磅礴到親民桌面款，目標是把 Cambridge 的英倫音色變得更易入手。

L/R X：旗艦書架式 媲美座地喇叭

L/R X 是系列的王牌，專為音樂和電影發燒友設計，外型優雅如書架式喇叭，內裡卻藏著全新 28mm Torus™ 高音單元、雙 5 寸低音單元及雙 6 寸被動輻射器，由 800W D 類擴大機推動，總功率達 1 匹馬力，帶來深沉動態、低失真的聲場，聽感完全不輸傳統大喇叭。

內置 StreamMagic Gen 4 平台，支援 Wi-Fi/乙太網路串流 TIDAL Connect、Spotify Connect、Qobuz、Amazon Music 等，還能透過 Google Cast 或 AirPlay 2 做多房間播放。 連接超靈活，包括藍牙、HDMI eARC、動磁唱放、USB-C 和無線 WISA HT，擺位不受限，預計第二季上市，售價 HK$17,980（胡桃木版 HK$18,980）。​





L/R M：緊湊全能 適應各種小空間

L/R M 把 X 款的精華濃縮進更小巧的箱體，適合中小型房間，沿用相同的 StreamMagic 平台、2.5 路聲學設計和 Torus 高音單元，300W 系統功率下，聲音依然寬廣精準。 連接選項豐富，有 HDMI eARC、藍牙、動磁唱放、USB Audio、TOSLINK 和超低音輸出，無論接電視還是黑膠唱機，都能輕鬆切換聆聽模式。 它像個百搭夥伴，無論日常背景音樂還是專注欣賞，都能展現 Cambridge 招牌的魅力，預計夏末上市，售價 HK$11,980（胡桃木版 HK$12,980）。​





L/R S：桌面親民款 簡單升級日常聽歌

L/R S 是系列最入門的選擇，體積小巧卻不馬虎，每對 100W（單邊 50W）D 類擴大，配 aptX HD 藍牙和 USB 音訊介面，直接連筆電或手機，就能把桌面聆聽升級成高質體驗。 別以為小就弱，它提煉 L/R 系列的核心理念，帶來清晰、有表現力的音質，完美適合臥室、廚房或工作枱，真正做到「高品質聽歌從此變簡單」。 最早在年初上市，售價 HK$3,980（胡桃木版 HK$4,480），是想試 Cambridge 音色的好起點。