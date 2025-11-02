英列車無差別斬人 暫不涉恐襲 11傷2命危兩疑兇被捕

網上照片可見有人身上染血。(路透社)

英國一列火車發生斬人案，一列原定開往倫敦的火車，在駛至劍橋郡亨廷頓(Huntingdon)以北時，有人持刀猛砍乘客，造成11人受傷，其中9人一度命危。兩名嫌犯當場被捕，案件被列為「重大事件」，反恐部門介入調查。英警昨交代案情指暫時認為不涉恐怖襲擊，並稱被捕2人是英籍非裔及加勒比裔男子，分別32及36歲。

事發於當地時間前晚(1日)7時42分，從南約克郡唐卡斯特(Doncaster)，開往倫敦國王十字站(London King’s Cross)的列車，在彼得伯勒站(Peterborough)開車不久後，兇徒突然持「大型刀具」攻擊乘客。



調查人員在現場蒐證。(互聯網)

乘客突聽見有人尖叫「他們有刀！」

目擊者蓋文(Gavin)憶述：「我聽到有人尖叫『他們有刀！我被刺了！』我抬頭見到他滿身是血。多人穿過車卡躲避刀手，而那個傷者最後在我們埋站時倒下了」，「我們疏散至月台，看到有好幾個被刺傷的人步出……我們下車時，警員正在跟疑犯對峙」。另一名目擊者福斯特(Olly Foster)稱當時有人從他身邊跑過，說有人在刺「所有人，所有東西」，「我碰到椅子後……我看了看，手上全是血。然後我看看椅子，椅子也全是血。我接著往前看，所有椅子上都沾滿血」。有受驚乘客躲進廁所避難，期間多人因推撞或踩踏而受傷。

列車在案發後於亨廷頓站緊急停站，警方一度啟動「Code Plato」(針對恐怖襲擊的緊急代號)，30名武裝警員包圍列車，最終以電槍制伏揮刀疑犯。法醫連夜在軌道蒐證，警方以無人機盤旋監控現場，並出動警犬搜索列車。英警把案件列為「重大事件」，反恐部門介入調查。截至本港時間昨晚，其中4名傷者已出院，其餘留醫，當中2人仍然危殆。首相施紀賢譴責案件「令人髮指及令人憂慮」。警方指，暫未能確定疑犯動機。

