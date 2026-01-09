英國伯明翰降雪期間驚現粉紅夜空 最終證實由球場 LED 燈反射引起︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國西密德蘭多地在昨晚（8 日）出現罕見降雪，伯明翰市民同時目擊天空被染成亮眼粉紅色，不少人對景象感到驚訝，並在社交平台熱烈討論成因。

綜合外媒報道，當晚部分市民猜測粉紅色天空可能與異常鮮艷的日落，甚至北極光有關。不過，伯明翰城足球會其後證實，粉紅色光芒並非天文現象，而是來自球隊主場聖安德魯球場（St Andrew’s Stadium）草地所使用的 LED 燈光。

多張照片顯示，聖安德魯球場在積雪覆蓋的市區中亮起粉紅色燈光，光線經低雲反射後，令整個伯明翰上空呈現粉紅色。除伯明翰外，斯塔福德郡赫德尼斯福德（Hednesford）亦有居民拍攝到類似景象。當地足球會在社交平台解釋，較早前出現的粉紅色天空同樣源自球場的 LED 草地燈，主要用途是協助草坪生長和修復，並非北極光。

氣象專家指出，在低雲覆蓋及降雪情況下，大氣反射能力會顯著提升，街燈、建築物，甚至足球場的彩色燈光，都可能被雲層反射至天空，形成明顯光暈效果。