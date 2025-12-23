英國保守黨前地方議員涉 13 年間落藥強姦前妻 被控 56 項罪名 5 名男子同案被告︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名曾擔任英國保守黨地方議員的男子被控於 13 年間，對當時的妻子施用藥物並強姦，另外 5 名男子亦因涉及針對該名女性的性罪行被起訴，案件今日（23 日）提堂。

綜合外媒報道，現年 49 歲的被告 Philip Young 曾於 2007 年至 2010 年間擔任斯溫頓（Swindon）議會的保守黨議員，期間負責文化、重建及經濟發展事務，近年則在一家顧問公司 Pracedo 擔任營運總監。

他目前面臨 56 項性罪行指控，包括多項強姦、以藥物或其他物質令受害人失去抵抗能力以便從事性行為、偷窺、管有兒童不雅影像，以及管有極端色情影像等。

受害者主動放棄匿名權

此案的受害者為 Philip Young 的前妻 Joanne Young ，現年 48 歲，她主動放棄匿名權，公開身份。

除了 Philip Young，另外 5 名男子亦被控對 Joanne 干犯罪行，被告年齡介乎 37 至 61 歲，罪名包括強姦罪、插入式性侵、性觸摸罪等。

相關案件發生於 2010 年至 2023 年期間，警方形容是一項複雜且範圍廣泛的調查。英國皇家檢察署專門檢察官 James Foster 表示，經過與警方緊密合作，檢察機關認為有足夠證據起訴上述 6 名男子，且符合公眾利益。所有被告定於 12 月 23 日出庭受審。