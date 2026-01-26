英國兒童肥胖年輕化 四分之一家庭醫生曾接診 4 歲或以下肥胖兒童 與家長溝通具挑戰︱Yahoo

近四分之一的全科醫生曾遇到 4 歲或以下出現肥胖問題的兒童。

【Yahoo健康】英國一項針對家庭醫生的調查顯示，近四分之一的全科醫生曾遇到 4 歲或以下出現肥胖問題的兒童，反映兒童肥胖情況有年輕化趨勢。有醫生形容情況「令人憂慮」，認為已構成公共衞生層面的長遠挑戰。

綜合外媒報道，相關調查由醫療組織 MDDUS 於 1 月 25 日公布，訪問 540 名英國家庭醫生，了解醫生對肥胖問題、減重藥物使用情況，以及對國民保健服務（NHS）的影響。結果顯示，23% 的受訪醫生表示，曾在 0 至 4 歲兒童身上發現臨床上值得關注的肥胖問題；49% 則表示，曾接觸 7 歲或以下的肥胖兒童，部分甚至不足 1 歲。

調查亦指出，81% 的家庭醫生表示，曾在 12 個月大至 11 歲的兒童身上見過肥胖情況。不過，與兒童或家長討論體重問題，對不少醫生而言並不容易。80% 受訪醫生表示，與 16 歲以下肥胖兒童的家長談論相關健康問題時感到「有一定或非常困難」，僅 10% 認為相關對話較為容易。

近三分之二醫生（65%）表示，直接與肥胖青少年討論體重問題同樣困難，只有 20% 認為容易應對。醫生指出，家長可能因討論而感到不安（72%）、憤怒（47%），甚至作出投訴（24%），亦可能令家長或兒童產生羞愧感或標籤化（74%）。

MDDUS 首席醫療官 John Holden 表示，肥胖問題涉及貧窮、健康食物取得困難，以及兒童缺乏活動空間等複雜因素，令醫生在與家庭討論時需保持謹慎及同理心。他指出，當家長感到被評價或責怪，對話容易變得情緒化，亦可能引發投訴。

肥胖健康聯盟（Obesity Health Alliance）執行總監 Katharine Jenner 表示，大量醫生曾見過嬰幼兒出現肥胖問題，顯示社會在孩子入學前已未能提供足夠支援。她認為，預防工作必須從生命早期開始，否則相關影響將伴隨孩子一生。她呼籲，應推動食品和飲品配方改革、限制高脂高鹽高糖產品的市場推廣，並加強對家庭的支援。

調查同時發現，部分不符合資格的成人，透過私營藥房以不當方式取得 GLP-1 類減重藥物，包括患有厭食症或暴食症人士，以及正服用可能與相關藥物產生不良反應的其他藥物的患者。67% 家庭醫生表示，曾遇過未符合使用資格但仍取得相關藥物的個案。

目前英國約有 150 萬人使用 GLP-1 類藥物減重，當中大多數透過私營渠道取得，僅少數經 NHS 處方，因公營系統設有嚴格資格限制。有醫生指出，部分私營藥房在處方前的檢查程序或不夠嚴謹。