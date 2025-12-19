英國內政部電腦疑遭中國黑客入侵 報道指數以萬計簽證資料被盜

資料圖片 (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

BBC 報道，英國政府有資料被黑客盜取，但貿易大臣布萊恩特相信事件對個別人士影響風險為「低」。被盜的資料屬於外交部，由內政部的系統代為存放，事件由外交部職員揭發。報道指，盜取資料的黑客隸屬一個中國附屬組織。

政府資訊科技系統被批老舊

英國政府沒有披露黑客身分，僅透過發言人表示正調查事件。布萊恩特接受 BBC 訪問時聲稱，造成資料失竊的保安漏洞已經填補，並稱個別人士因而受損的風險相當低。據《太陽報》報道，事件發生於今年十月，失竊的資料可能包括簽證文件，已交由資訊專員辦公室處理事情。

報道指，英國情報組織已曾警告，來自中國的間諜活動日益頻繁及擴大，他們利用數碼及其他方法，以商業及政治資訊為目標。政府通訊總部去年曾表示，已增撥資源對抗來自中國及任何國家的威脅。科技智庫組織 Cyber and Tech at the Royal United Services Institute 批評英國政府沿用老舊資訊科技系統，原因是缺錢更新。

《太陽報》報道披露竊取外交部資料的黑客名為 Storm 1849，失竊的資料涉及數以萬計簽證文件。布萊恩特則說報道內容純屬猜測，政府仍在調查當中。軟件公司 ESET 全球數碼保安顧問 Jake Moore 指出，中國黑客通常是純粹為了監視而入侵私人公司及公營機構系統，而非為了人們時常防範的財務動機。不過他提醒說，老練的數碼罪犯擅長模仿，讓受害者誤信是某國所為。