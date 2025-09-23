英國公司展示可商業化核聚變能源之路

位於英國的 First Light Fusion（FLF）最近發佈了一篇白皮書，介紹了其創新的核融合技術，這項技術有望成為首個商業可行且兼容反應堆的核融合方案，並降低清潔能源的成本。來自牛津郡的這家公司，通過其研究，提出了一種稱為低功率組裝與快速激發（FLARE）的新方法，這一方法與傳統的慣性融合能源技術形成了鮮明對比。

傳統的慣性融合技術需要同時壓縮和加熱燃料以達到點火，而 FLARE 方法則將這兩個步驟分開。首先是以受控的方式壓縮燃料，接著再進行獨立的點火步驟。這一過程可以生成大量的能量，這一概念被稱為「快速點火」。與依賴高功率激光的傳統方法相比，FLF 使用了圓柱形的目標，並通過致密、不透明的推動器，以適度的輸入能量來壓縮燃料，這樣不僅減少了能量損失，還提高了約束效果。點火則由輔助來源觸發，例如短脈衝激光或脈衝功率系統。FLARE 所採用的脈衝功率是一種低成本的替代方案，相比之下，低電壓設計消除了以往限制脈衝功率驅動的慣性融合能源的複雜性。

FLF 的融合反應在一個動態結構的液態鋰池中進行，這個池子中充滿了惰性氣體。根據公司的說法，這種設計能夠吸收中子、生成氚、捕獲熱量，並在不需要複雜固體結構的情況下保護反應堆的壁面。這一概念基於多年的研究與洞見，旨在提供一種經濟實惠的點火、燃燒及高增益的低功率驅動方案。接下來，FLF 將專注於在現有的實驗設施上驗證每個項目的組件，並進行目標的建模、設計與原型製作，為其首個示範反應堆建立科學及工程依據。

該公司表示，其新的高增益核融合概念有潛力達到驚人的 1,000 倍增益，相較於當前實驗水平的四倍，這是其他提出的慣性融合能源方案所無法比擬的。增益，即從反應中轉化的能量超過輸入燃料的能量，長期以來一直是實現全面商業核融合的關鍵。迄今為止，在美國能源部的國家點火設施（NIF）達到的記錄為四倍。該公司的模型顯示，至少需要 200 倍的增益，才能使核融合能源具備商業競爭力。因此，一旦實現 1,000 倍的增益，將可能導致核融合能源的成本大幅降低。

此外，FLARE 模型還顯著降低了預期的核融合電廠建設成本：一個實驗性增益規模的設施預計僅需 NIF 的 1/20 成本，並可利用現有的成熟技術建設。First Light Fusion 的首席執行官 Mark Thomas 表示：「這對於 First Light 以及能源的未來而言，都是一個關鍵時刻。通過 FLARE 方法，我們已經為高增益慣性融合鋪平了全球首個商業可行的、兼容反應堆的道路，這是基於真實的科學、經驗證的技術和實際的工程。」這種增益的實現將使核融合能源在經濟上轉型，為新工業領域的誕生鋪平道路。

