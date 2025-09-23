《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
英國公司展示可商業化核聚變能源之路
位於英國的 First Light Fusion（FLF）最近發佈了一篇白皮書，介紹了其創新的核融合技術，這項技術有望成為首個商業可行且兼容反應堆的核融合方案，並降低清潔能源的成本。來自牛津郡的這家公司，通過其研究，提出了一種稱為低功率組裝與快速激發（FLARE）的新方法，這一方法與傳統的慣性融合能源技術形成了鮮明對比。
傳統的慣性融合技術需要同時壓縮和加熱燃料以達到點火，而 FLARE 方法則將這兩個步驟分開。首先是以受控的方式壓縮燃料，接著再進行獨立的點火步驟。這一過程可以生成大量的能量，這一概念被稱為「快速點火」。與依賴高功率激光的傳統方法相比，FLF 使用了圓柱形的目標，並通過致密、不透明的推動器，以適度的輸入能量來壓縮燃料，這樣不僅減少了能量損失，還提高了約束效果。點火則由輔助來源觸發，例如短脈衝激光或脈衝功率系統。FLARE 所採用的脈衝功率是一種低成本的替代方案，相比之下，低電壓設計消除了以往限制脈衝功率驅動的慣性融合能源的複雜性。
FLF 的融合反應在一個動態結構的液態鋰池中進行，這個池子中充滿了惰性氣體。根據公司的說法，這種設計能夠吸收中子、生成氚、捕獲熱量，並在不需要複雜固體結構的情況下保護反應堆的壁面。這一概念基於多年的研究與洞見，旨在提供一種經濟實惠的點火、燃燒及高增益的低功率驅動方案。接下來，FLF 將專注於在現有的實驗設施上驗證每個項目的組件，並進行目標的建模、設計與原型製作，為其首個示範反應堆建立科學及工程依據。
該公司表示，其新的高增益核融合概念有潛力達到驚人的 1,000 倍增益，相較於當前實驗水平的四倍，這是其他提出的慣性融合能源方案所無法比擬的。增益，即從反應中轉化的能量超過輸入燃料的能量，長期以來一直是實現全面商業核融合的關鍵。迄今為止，在美國能源部的國家點火設施（NIF）達到的記錄為四倍。該公司的模型顯示，至少需要 200 倍的增益，才能使核融合能源具備商業競爭力。因此，一旦實現 1,000 倍的增益，將可能導致核融合能源的成本大幅降低。
此外，FLARE 模型還顯著降低了預期的核融合電廠建設成本：一個實驗性增益規模的設施預計僅需 NIF 的 1/20 成本，並可利用現有的成熟技術建設。First Light Fusion 的首席執行官 Mark Thomas 表示：「這對於 First Light 以及能源的未來而言，都是一個關鍵時刻。通過 FLARE 方法，我們已經為高增益慣性融合鋪平了全球首個商業可行的、兼容反應堆的道路，這是基於真實的科學、經驗證的技術和實際的工程。」這種增益的實現將使核融合能源在經濟上轉型，為新工業領域的誕生鋪平道路。
推薦閱讀
其他人也在看
15 世紀沉沒「漂浮城堡」的秘密揭開
考古學家最近揭示了丹麥-挪威皇家旗艦 Gribshunden 上火炮的關鍵細節，這是一艘晚期中世紀的船隻。這艘 […]TechRitual ・ 9 小時前
天然鑽石揭示深層地幔金屬合金的首個自然證據
來自南非的一座鑽石礦所發現的兩顆鑽石，為地球地幔提供了深入的視角，這些深度介於 280 公里至 470 公里（ […]TechRitual ・ 13 小時前
【開箱評價】CONVEN PG10MS 10000mAh MagSafe 外置電池：有 CCC 又有 15W 無線充
CONVEN PG10MS 外置電池以其 10000mAh 的高容量，特別適合那些經常出門的用戶，無論是上班、旅行還是戶外活動，都能提供穩定的電力支持。其流線型設計和輕巧的體積使得攜帶非常方便。此外，支持多種設備的充電，使其成為一個多功能的充電器。TechRitual ・ 12 小時前
天璣最強旗艦首發全場景真 1nit 明眸護眼屏！ OPPO Find X9 系列 10 月 16 日登場!
OPPO 今日正式宣布，將於 10 月 16 日發布全新一代旗艦手機 OPPO Find X9 系列。新機不僅將首批搭載 MTK 最新旗艦晶片天璣 9500，更首發全球首塊「全場景真 1nit 明眸護眼屏」，號稱「熄燈也護眼、全天都通透」！Mobile Magazine ・ 17 小時前
GoPro Max 2 主打原生 8K 360 度影像，同場加映入門運動機 GoPro Lit Hero
時隔 6 年之後，GoPro 的 Max 系列 360 度相機終於更新，同時登場的還有 入門運動機 GoPro Lit Hero。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
DJI Osmo Nano 登場：52g 穿戴 4K 相機搭配磁吸預覽、充電、備份模組
已經被多次爆料的 DJI 迷你穿戴相機 Osmo Nano 終於在今晚正式亮相。這款產品採用了類似 Insta360 Go 系列的分體式設計，分為 52g 的相機本體和能用來預覽、充電、備份的影像傳輸模組兩大部分。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
CMF Headphone Pro 將於 9 月 29 日發佈，設計預告亮相
Nothing 的子品牌 CMF 最近在過去一周內不斷預告其首款耳罩式耳機。這款名為 Headphone Pr […]TechRitual ・ 15 小時前
利用酵母類真菌從廢棄物中培養可食用塑料的技術進展
德國一家新創企業最近開發出了一種創新的方法，利用一種類酵母的黑色真菌將工業廢物轉化為高價值的可持續材料。這家名 […]TechRitual ・ 1 天前
紀州唐璜13億遺囑風暴：須藤早貴無罪背後的驚人真相！
哎喲，日本的財產糾紛總是戲劇化得像日劇，這次輪到「紀州唐璜」野崎幸助的13億日圓（約6800萬港幣）遺產！Japhub日本集合 ・ 21 小時前
秋季旅遊博覽會2025延期至9.26開幕！KKday送入場門票/$10澳門船飛/澳門上葡京酒店減$200送SIM卡！入場有機會贏日本機票
受颱風影響，原本在9月25日起舉辦的秋季旅遊博覽會改期，延至9月26日10am起開始，並延長開放時間。大會預告現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
Samsung優惠｜Galaxy Book4 Pro 上代清貨勁減 HK$6,272，Galaxy Tab S11 限時容量升級
秋日換機最佳時機來襲！Samsung 官網重磅推出秋日購物賞優惠活動，由 9 月 19 日至 9 月 30 日期間，各大精選產品同步爆發驚喜折扣，其中 Galaxy Book4 Pro 上代清貨特惠，價格直減 HK$6,272！其輕薄設計與強悍性能兼具，無論辦公創作還是娛樂學習，都是絕佳選擇。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone Air 雖薄但易修，電池、USB-C 均可輕鬆更換
緊接著上週的 MagSafe 尿袋拆解報告，iFixit 現在終於也完成了對 iPhone Air 本身的維修評價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Perplexity 推電郵助手：總結郵件、草擬回覆、協助管理
Perplexity 今日推出全新的電郵助手（Email Assistant），為 Gmail 和 Outlook 郵箱的使用者帶來頗多 AI 協助功能。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
中國將蘇聯噴氣式飛機轉變為超音速無人機
中國的軍方最近公開了一款改裝自蘇聯時代戰鬥機的作戰無人機，這一發展可能使未來在台灣的衝突中能夠進行大規模的無人 […]TechRitual ・ 9 小時前
【萬寧】今日出位價（只限23/09）
萬寧初秋BB購物節官網限定出位價Beanstalk 雪印加鈣小饅頭/米脆餅/雜菜燒餅/和光堂加鈣餅低至 $99/6件。同時，今日出位價50惠養潤豐盈洗髮護髮系列低至$74.9-81.9/件；含50種珍貴養潤成分，有效締造健康生髮環境。YAHOO著數 ・ 1 天前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？
超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷28Hse.com ・ 1 天前
颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日下午1點至4點考慮改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙逼近本港 倘若水浸淹城 車保有無得賠？
樺加沙逐步逼近本港，隨時帶來嚴重破壞。過往2018年9月的山竹、2017年8月天鴿等颱風襲港，帶來特大豪雨，令多區出現嚴重水浸，令汽車損壞。如果買了車保，會否有得賠？Yahoo財經 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 9 小時前