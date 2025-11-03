英國列車持刀捅人案 已知狀況一覽

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
（法新社英國亨廷頓2日電） 英國警方今天對倫敦方向列車上一起持刀傷人事件展開調查，該案造成多名乘客受傷，目前唯一嫌疑人是一名英國公民，警方表示「當前階段」不將本案列為恐怖攻擊。
以下是目前已知案情。
● 事件經過
警方表示，當地時間11月1日晚間約7時40分接獲往返唐卡斯特（Doncaster,位於英格蘭東北）與倫敦國王十字車站（King's Cross）之間列車上的緊急通報。這條路線平時相當繁忙。
列車停在劍橋的亨廷頓（Huntingdon）車站，武裝警員、警車、救護車以及兩架空中救護直升機紛紛抵達車站現場。
英國交通警察局警司洛夫利斯（John Loveless）金天向媒體簡報時說：「在第一通999報警電話後，警方在8分鐘內登車並逮捕兩人。」警方隨後更新狀況，表示兩名被逮捕男子中的一人已「獲釋且不會採取進一步行動」。
最初有10人受傷送醫，後來5人出院。但其中一名阻止襲擊者的受傷鐵路員工，到今天晚間仍未脫離險境。警方表示「該名鐵路員工的行為堪稱英勇，無疑挽救了許多人的性命」。
運輸工會RMT主席鄧普西（Eddie Dempsey）肯定車組人員、司機與營運人員「迅速協助將開往國王十字車站的列車轉入亨廷頓車站」。
● 目擊者所見
車上目擊者描述，當時現場混亂和恐慌，一名持大刀的攻擊者在車上持刀傷人。
目擊者福斯特（Olly Foster）告訴英國廣播公司（BBC），他聽到有人大喊「快跑、快跑，有人在刺人」，起初還以為是萬聖節惡作劇。但乘客開始推擠往車廂外逃，他則是在離開車廂時因手扶椅背而沾血。
另有目擊者接受《泰晤士報》訪問時說，當時「到處都是血」，有人躲進廁所避難。
有人告訴天空新聞（Sky News），列車停靠後，他們看到站台上有名男子手持大刀，隨後目睹該男子遭警方壓制。
首相施凱爾（Keir Starmer）形容這起事件「令人震驚」且「極度令人憂心」；國王查爾斯三世（King Charles III）則表示，他對這場攻擊「感到非常震驚與難過」。
● 被捕者
警方表示，他們以涉嫌謀殺未遂罪名逮捕兩名英國公民。但在確認「與事件無關」後當天隨即釋放一名35歲男子，剩下的犯嫌為一名「32歲男性非裔英國公民」。
警方2日晚間進一步說明：「犯嫌來自英格蘭東部的彼得伯勒（Peterborough），已知他是在彼得伯勒車站上車。」
英國交通警察局警司洛夫利斯表示，攻擊動機仍在調查，但目前「沒有跡象顯示這是恐怖攻擊」。
為避免社群媒體揣測，警方及內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）強調，犯嫌出生於英國。
英國近期一些攻擊事件發生後經常出現關於犯嫌身分的錯誤資訊在網上瘋傳，社群媒體上也常將事件歸咎於移民或尋求庇護者。
● 英國的持刀犯罪
根據英國政府數據，自2011年以來，英格蘭與威爾斯的持刀犯罪案持續增加。
英國雖然擁有全球最嚴格的槍枝管制措施，然而猖獗的持刀犯罪已被施凱爾稱為「全國危機」，他的工黨政府已嘗試加強防堵刀械作為犯罪工具的使用。
過去一年連串重大持刀攻擊震驚全英，包括2024年7月南港（Southport）一間舞蹈教室3名女孩遇害，該案是英國近年最嚴重的集體持刀傷人案之一。
10月初，曼徹斯特一間猶太會堂也發生持刀攻擊，造成兩死及多人受傷，但其中一名死者是死於警方誤擊。
10月30日，一名男子因倫敦一宗當街持刀殺人案出庭受審，該案當時造成1死2傷。
