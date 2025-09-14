英國前拳王海頓逝世 享年46歲

（法新社倫敦14日電） 英國聯合社（Press Association）今天報導，前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）逝世，享年46歲。他生前曾坦言退休後深受心理健康問題所苦。

海頓被人發現死於英格蘭西北部海德（Hyde）自宅。大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）發言人表示，今天上午6時45分接獲民眾報案稱發現遺體，警方不認為死因有可疑之處。

海頓拿過輕次中量級及次中量級世界冠軍，以剽悍風格成為同世代最受歡迎的英國拳手之一，曾與茲尤（Kstya Tszyu）、梅偉瑟（Floyd Mayweather）、巴喬（Manny Pacquiao）等知名對手交鋒。

今年7月，海頓曾宣布12月將在杜拜復出。

英國前世界重量級拳王福瑞（Tyson Fury）在社群媒體Instagram發文稱，願海頓的靈魂安息，「不敢相信他這麼年輕就離開」。

另一位英國前世界拳王阿米爾汗（Amir Khan）在社群平台X形容海頓是「英國史上最偉大的拳擊手之一」。

阿米爾汗寫道：「身為戰士，我們對自己說我們很強。我們訓練、流汗、承受打擊又站起來。但有時最艱難的戰鬥是在心裡無聲進行。」

「心理健康並非軟弱，是人的一部分。我們必須談論它、伸出援手、彼此扶持。」