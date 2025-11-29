英國劇作家史托巴德過世 享壽88歲

（法新社倫敦29日電） 英國經紀公司United Agents今天宣布，英國劇作家史托巴德（Tom Stoppard）以88歲高齡過世，他曾以1998年電影「莎翁情史」（Shakespeare In Love）榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎。

史托巴德具有融合嚴肅思想與喜劇的獨特風格，他的成名作是「君臣人子小命嗚呼」（Rosencrantz and Guildenstern are Dead），這齣荒謬主義悲喜劇是以英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）經典劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的兩位配角為主題。

廣告 廣告

史托巴德的電影代表作除了「莎翁情史」，他還曾參與創作印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列的「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）、「星際大戰第三部曲：西斯大帝的復仇」（Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith）和「神鬼認證：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）。

「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）率先在社群媒體悼念史托巴德，他在X平台寫道：「史托巴德是我最喜歡的劇作家。他為我們留下充滿智慧及趣味的巨作，我將永遠懷念他。」

白金漢宮（Buckingham Palace）也發布聲明指出，英王查爾斯三世（King Charles III）表示，得知「我國最偉大作家之一」的史托巴德離世，讓他與王后均「深感悲痛」。

勞倫斯奧立佛獎（Laurence Olivier Awards）組織宣布，倫敦西區（West End）劇院12月2日晚間7時將熄燈兩分鐘以紀念史托巴德。

除奧斯卡獎外，史托巴德還曾拿下3個勞倫斯奧立佛獎及5個東尼獎（Tony Awards），這些都是戲劇界最高榮譽獎項。

史托巴德1997年也因文學貢獻而獲封爵士頭銜。