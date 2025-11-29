宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
英國劇作家史托巴德過世 享壽88歲
（法新社倫敦29日電） 英國經紀公司United Agents今天宣布，英國劇作家史托巴德（Tom Stoppard）以88歲高齡過世，他曾以1998年電影「莎翁情史」（Shakespeare In Love）榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎。
史托巴德具有融合嚴肅思想與喜劇的獨特風格，他的成名作是「君臣人子小命嗚呼」（Rosencrantz and Guildenstern are Dead），這齣荒謬主義悲喜劇是以英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）經典劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的兩位配角為主題。
史托巴德的電影代表作除了「莎翁情史」，他還曾參與創作印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列的「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）、「星際大戰第三部曲：西斯大帝的復仇」（Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith）和「神鬼認證：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）。
「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）率先在社群媒體悼念史托巴德，他在X平台寫道：「史托巴德是我最喜歡的劇作家。他為我們留下充滿智慧及趣味的巨作，我將永遠懷念他。」
白金漢宮（Buckingham Palace）也發布聲明指出，英王查爾斯三世（King Charles III）表示，得知「我國最偉大作家之一」的史托巴德離世，讓他與王后均「深感悲痛」。
勞倫斯奧立佛獎（Laurence Olivier Awards）組織宣布，倫敦西區（West End）劇院12月2日晚間7時將熄燈兩分鐘以紀念史托巴德。
除奧斯卡獎外，史托巴德還曾拿下3個勞倫斯奧立佛獎及5個東尼獎（Tony Awards），這些都是戲劇界最高榮譽獎項。
史托巴德1997年也因文學貢獻而獲封爵士頭銜。
宏福苑大火｜全城救災 前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑發生五級大火，造成 128 人死亡的嚴重慘劇，政府及各大政黨早前已宣布暫停一切立法會選舉宣傳活動，以專注救災工作及悼念死傷者。雖然全港氣氛哀傷，香港前高級公務員協會於 昨晚（28 日）仍照常舉辦 32 周年大會暨晚宴，主題更標明「全心全意支持立法會換屆選舉」，立法會主席梁君彥亦有出席。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英超話題 ｜榜首大戰前傳 懷斯由被趕落「車」 變阿仙奴核心
英超本周焦點賽事，必然是榜首的阿仙奴作客排名第二的車路士，既是榜首大戰，亦是倫敦打吡，勢必引起無數球迷的注意。阿仙奴的鐵血中場懷斯其實是車路士青訓出品，只可惜「這舊飯」在14歲便被藍軍放棄。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 1 天前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
放映廳鬧床蝨 法國國家電影資料館閉園1個月
（法新社巴黎28日電） 法國國家電影資料館今天表示，由於近日發現床蝨，包括好萊塢明星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）舉辦大師講堂期間皆有目擊，決定暫時閉館進行消毒。今年11月初，多名觀眾向法國媒體反映，在一場雪歌妮薇佛主持的大師講堂時遭床蝨叮咬。法新社 ・ 17 小時前
NBA盃8強出爐：湖人撼馬刺 雷霆鬥太陽
【Now Sports】NBA盃周五結束分組賽閉門戰，8強產生，首屆冠軍洛杉磯湖人會對上聖安東尼奧馬刺。湖人周五擊敗獨行俠後，在西岸B組4戰全勝取得出線資格，會與C組力壓丹佛金塊獲得小組首名的馬刺，在8強交手。馬刺和金塊同日的高手過招，雙方的戴雲華素（Devin Vassell）與謝武梅利均大發神威，前者取得本季新高的35分，後者更入了37分，可是最後還是華素帶領的馬刺，以139:136在客場險勝。8強其餘對碰，西岸還有奧克拉荷馬雷霆與鳳凰城太陽，兩隊周五在西岸A組對壘，雷霆以123:119險勝，但輸波的太陽是西岸3支小組成績最好的第2名，因而取得外卡資格，會在8強再撼雷霆。至於東岸方面，取得外卡資格的是邁阿密熱火，在東岸8強會對奧蘭多魔術，而另一條線則是多倫多速龍硬撼紐約人。NBA盃8強組合東岸奧蘭多魔術（1） vs 邁阿密熱火（4）多倫多速龍（2） vs 紐約人（3）西岸奧克拉荷馬雷霆（1） vs 鳳凰城太陽（4）洛杉磯湖人（2） vs 聖安東尼奧馬刺（3）now.com 體育 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
馬利斯卡證彭馬復出拆「廠」
【Now Sports】車路士領隊馬利斯卡證實，已缺陣多時的高爾彭馬全面康復，下周日將可披甲上陣鬥榜首的阿仙奴。馬利斯卡出席對阿仙奴的賽前記者會時，證實高爾彭馬（Cole Palmer）可以恢復上陣：「所有人都很高興，包括一眾隊友，最重要的是高爾非常高興，因為說到最終，足球員都是渴望落場比賽。」「他大概是己隊的最佳球員，很高興他已歸隊，我們現在需要給予他時間，讓他重拾百分百狀態。他過去表現出色，毫無疑問，他未來也將會為球隊表現出色。」馬利斯卡續道。自9月作客不敵曼聯一仗提前傷出，彭馬就因為腹股溝受傷而一直缺陣，早前當他已準備好歸隊時，卻又因為在家中發生小意外而導致腳趾骨折，稍稍推遲了復出日期。23歲的彭馬上季是車路士的首席射手，全季斬獲15個英超入球，今季至今則只在所有賽事上陣4次，攻入兩球。now.com 體育 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28 日）下午 3 時已造成 128 死 79 傷，包括有消防員殉職，至少 150 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 3 天前
MAMA 2025 完整得獎名單｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
海俊傑悲痛發文 太太莫家慈因急性肝衰竭與世長辭
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
歐聯話題 ｜甘美治呻阿仙奴「靠死球」 阿迪達神回應
在阿仙奴周中於歐聯以 3 比 1 擊敗拜仁慕尼黑後，德國中場甘美治 抱怨兵工廠「依賴死球」、「喜歡踢長傳」，更聲稱阿仙奴並不是拜仁本季遇過的最強球隊，並指出巴黎聖日耳門才是真正與他們踢出「足球比賽」的對手。Yahoo 體育 ・ 1 天前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜英王查理斯三世：得悉火災深感悲痛 為失去摯親及全港市民祈禱｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。英王查理斯三世發文表示，他與王后卡米拉得知火災後深感悲痛，他們與所有失去摯親，活於惶恐和不安的人同在。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
阿迪達：我們會從懷斯身上得到更多
【Now Sports】阿仙奴領隊阿迪達認為，球隊可從中場迪勤懷斯身上得到更多，因為懷斯渴求更多。阿仙奴明日將與車路士合演倫敦打吡大戰，阿迪達在周五的賽前記者會上，推崇迪勤懷斯（Declan Rice）：「現在，每一天與他共事，像我一樣與他彼此了解及連繫，我們會從懷斯身上得到更多。」「因為他渴求更多，球隊更了解他，他在陣中的角色與日俱增。他對球隊的影響是巨大的。」阿迪達所言非虛，懷斯不僅在本季英超11場正選，貢獻兩入球及3次助攻，並且在攻守連繫產生重要作用。阿迪達續說：「我認識他很久，早知他可以令球隊進化，改變球隊。他顯然已經做到，也許會超越之前的預期。」now.com 體育 ・ 10 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前