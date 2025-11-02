英國劍橋郡火車持刀襲擊 10 人受傷 9 人危殆 兩疑犯被捕反恐部門介入調查︱Yahoo

大批警員戒備 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】英國劍橋郡一列開往倫敦國王十字車站的火車上發生嚴重持刀襲擊，造成 10 人受傷，其中 9 人傷勢危殆。警方表示，事件已被列為「重大事故」，反恐部門正介入調查。兩名涉案疑犯已被拘捕，目前沒有死亡報告。

綜合外媒報道，英國運輸警察當地時間於昨日（1 日）晚上約 7 時 42 分接報，指唐卡斯特開出的 6 時 25 分列車上發生多人遇襲。列車隨後在位於英格蘭東部的亨廷登（Huntingdon）車站緊急停下，持槍警員登車拘捕兩名疑犯。警方稱，9 名傷者情況危殆，另 1 人受輕傷，全部已送院救治。

警員及警犬到場戒備。(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

男子揮舞大刀 被電槍制服

多段社交媒體影片顯示，現場有大批警車、救護車及武裝警員在車站外戒備。英國東部救護服務處表示，派出多架救護車、空中救護機及危險環境應變隊伍前往現場。

一名名為 Gavin 的乘客向傳媒表示，他目睹一名男子揮舞大刀，並見到「血流滿地」，其後該男子被警員以電槍制服。他形容，當時乘客驚慌逃跑，有人躲入洗手間內避難。

英國運輸警察總監 Chris Casey 稱這是一宗「令人震驚的事件」，強調調查仍在初步階段，不宜就行兇動機作出推測。

東岸主線多段路段服務暫時中斷。 (Photo by Chris Radburn/PA Images via Getty Images)

東岸主線多段路段服務一度中斷

英國首相施紀賢在社交平台表示，事件「極度令人關注」，向所有受影響人士及前線救援人員致以慰問。內政大臣 Shabana Mahmood 亦表示「深感悲痛」，並呼籲公眾避免過早揣測事件原因。

營運該列車的倫敦東北鐵路公司（London North Eastern Railway）指，由於事故調查仍在進行，東岸主線多段路段服務暫時中斷，呼籲乘客暫緩行程。