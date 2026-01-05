英國即日起禁播垃圾食物廣告 網絡全日禁廣告 電視晚上九時前受限 應對兒童肥胖問題︱Yahoo

英國國民保健署數據顯示，現時約每 10 名入學年齡兒童中，便有近 1 人屬肥胖。

【Yahoo健康】英國即日（5 日）起實施新規例，全面禁止在電視及網絡平台播放垃圾食物廣告。這項覆蓋全英國的禁令規定，所有高脂肪、高鹽及高糖食品和飲品廣告，不得在晚上 9 時前的電視時段播放廣告，網絡平台則全日禁止播放相關產品廣告。

綜合外媒報道，新禁令屬全英國適用，涵蓋被視為推動兒童肥胖的主要食品，包括汽水、朱古力、糖果、薄餅及雪糕等。除了一般被視為不健康的食品外，部分早餐穀類、粥品、加糖麵包產品，以及主菜和三文治亦在規管之列。

當局會透過評分機制判定產品是否受禁，該機制會綜合考慮營養成分，以及飽和脂肪、鹽和糖的含量。一般燕麥，以及大部分不含添加糖的粥品、什錦穀物和穀物脆片不受影響，但加入糖分、朱古力或糖漿的版本，則可能納入禁令範圍。

政府容許企業宣傳較健康版本的相關產品，期望藉此推動食品製造商研發更健康的配方。

政府容許企業宣傳較健康版本的相關產品，期望藉此推動食品製造商研發更健康的配方。市場推廣公司 Initials CX 品牌策略總監 Josh Tilley 表示，企業仍可為品牌作整體宣傳，但不可為個別受禁產品刊登廣告，例如展示百事公司或麥當勞的標誌仍屬容許範圍。他認為，大型企業較容易承擔品牌宣傳成本，小型公司則較依賴介紹具體產品，新規例或對相關企業帶來較大影響。

若企業未有遵守新要求，可能面臨廣告標準管理局採取行動。英國國民保健署數據顯示，現時約每 10 名入學年齡兒童中，便有近 1 人屬肥胖；另有約五分之一兒童在 5 歲前已出現蛀牙問題。當局估算，肥胖問題每年為國民保健署帶來逾 110 億英鎊的開支。

研究指出，兒童自幼接觸不健康食品廣告，會影響飲食選擇，增加超重或肥胖風險。政府估計，新禁令可預防約 20000 宗兒童肥胖個案。