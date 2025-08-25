英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六（23 日）爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。
英國承諾逐步關閉所有「難民酒店」
綜合外媒報道，在布里斯托，防暴警員及騎警分隔數十名反移民示威者和數百名反種族主義者。在利物浦，兩批民眾共數百人參與集會，警方拘捕 11 人，涉及醉酒擾亂、公然打鬥及襲擊等罪行。
全國性示威爆發前，英國高等法院頒下臨時禁制令，禁止位於埃平（Epping）的 Bell Hotel 繼續安置難民。該酒店近月因一名入住的難民被控性侵 14 歲少女而成為當地抗議焦點，部分示威更一度演變成暴力事件。裁決後，來自工黨、保守黨及改革黨控制的多個地方議會表示考慮提出法律挑戰，而英國政府亦表明會就高等法院的判決提出上訴。
英國安全國務大臣 Dan Jarvis 表示，政府將就判決提出上訴。他強調，政府已承諾在本屆國會期內關閉所有「難民酒店」，但必須以有序方式落實，而不是由法院頒下禁制令阻止。
6 月逾 11 萬庇護申請創新高
英國內政部數據顯示，自施紀賢去年出任首相以來，已有逾 5 萬人乘小船橫越英倫海峽抵達英國，截至 3 月底約有逾 3.2 萬 名難民被安置於酒店，而截至 6 月底的庇護申請更創下 11.1萬 宗的新高。由於大部分申請者沒有工作權利，他們需依賴政府或家人支援。
在政治層面，極右政黨改革黨領袖 Nigel Farage 提出大規模遞解方案，聲言會將抵英的非法入境者立即拘捕，並遣返至阿富汗、厄立特里亞等原居國。他更揚言若掌權，將推動英國退出《難民公約》及《禁止酷刑公約》。
極右政黨組織各地示威
與此同時，極右政黨「家園黨」（Homeland）亦透過社交媒體組織各地的反難民酒店示威，被指企圖利用爭議擴散種族對立。近月英國多地出現「升旗行動」，聖喬治旗（St George’s Cross）和米字旗被大規模懸掛於街頭，不少團體形容為愛國表現，但反極端組織則警告，旗幟活動實際上為極右派壯聲勢，部分社區居民亦感到受威脅。
工黨政府近期因移民政策受到批評。首相施紀賢早前曾稱若無更嚴格移民限制，英國會變成「陌生人的島嶼」，事後為言辭致歉，但相關言論與在野黨的激烈表態均被指助長極右勢力。專家認為，難民政策的混亂以及社會對政府信任的流失，正為極右派擴張創造空間。
