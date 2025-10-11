英國向烏克蘭交付激光導引空中防禦 Martlet 導彈

英國國防部近日報導，已經向烏克蘭交付了數百枚 Martlet 輕型多用途導彈（LMM），且交付時間比原定提前了五個月。這些導彈由位於北愛爾蘭貝爾法斯特的 Thales 公司製造，這是英國與烏克蘭之間一項價值 16 億英鎊的國防合作協議的一部分。英國國防部在聲明中指出，這項協議的最新階段將使這些具備作戰勝利能力的導彈能進一步整合進烏克蘭的空中防禦系統，這對於提升烏克蘭的主權能力具有重要意義。

Martlet LMM 是一種輕型、激光導引的空中防禦導彈，主要用於擊落無人機、直升機和低空飛行的飛機。提前交付意味著烏克蘭現在擁有數百枚新的短程空中防禦系統，正值俄羅斯加大冬季攻勢中的無人機和導彈攻擊之際。這些導彈作為英國軍事援助方案的一部分，並不是直接出售給烏克蘭，而是作為對這個受困國家的財政支持。

廣告 廣告

此次導彈交付的消息是在英國國務大臣盧克·波拉德（Luke Pollard）對基輔的貿易訪問期間宣布的。這次訪問恰逢烏克蘭的國際國防工業會議，該會議吸引了數百家北約及其盟友的防務公司參加。這項協議支持了一個聯合工業框架，幫助烏克蘭建立自己的防禦生產能力。據報導，這一協議在北愛爾蘭直接創造了 200 個工作崗位，並維持了另外 700 個供應鏈的工作機會。

烏克蘭最大的無人機製造商 UKRSpec Systems 正在英國投資 2 億英鎊的生產設施，創造 500 個高技能工作崗位。這項協議是更廣泛的英國-烏克蘭百年夥伴關係的一部分，旨在促進共同開發、合資企業和防務出口合作。每枚 Martlet 的重量約為 29 磅（約 13 公斤），射程約為 3.7 英里（約 6 公里），其速度可達到音速的 1.5 倍，並由半主動激光引導，這使其具有高精度和低附帶損害的特點。

這些導彈可以肩扛發射或安裝在車輛或海軍平台上，因此烏克蘭能有效對抗如 Orlan-10 偵察無人機、Lancet 懸停彈藥或 Ka-52 及 Mi-24 攻擊直升機等目標。該系統填補了短程 MANPADS（例如 Stinger）和中程系統（如 NASAMS 或 IRIS-T）之間的關鍵「空白」。在戰略上，這項新協議和提前交付意味著烏克蘭在冬季之前加強了其短程空中防禦能力，這正值俄羅斯無人機和導彈攻擊加劇的時期。

英國正將自己定位為烏克蘭的主要防務夥伴，不僅通過援助，還透過聯合工業能力確保烏克蘭能夠在本地生產、維護和適應西方系統。這筆交易在政治上也具有重要意義，英國向烏克蘭表達了堅定的「鐵桿」支持，並向俄羅斯傳遞了一個信息，即英國不僅是在武裝烏克蘭，還是在幫助重建其防務工業。波拉德國防準備和工業部長解釋道，英國正在加強對烏克蘭自我防衛的承諾，並強調推動工業夥伴關係的重要性，以便學習彼此的專業知識，攜手建立防衛所需的工業基礎。

推薦閱讀