英國哈利王子突訪基輔 探視對俄戰爭烏克蘭傷兵

衞生署9.1 展人口健康調查　參加者可獲現金券

（法新社基輔12日電） 英國哈利王子（Prince Harry）今天突然訪問烏克蘭，力挺對俄羅斯戰爭中受傷的烏克蘭士兵。

烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）表示，哈利今天清晨搭乘夜班列車抵達基輔，並發布他在首都車站下車時一段迎接他的影片。

烏克蘭鐵路公司在社群媒體貼文中說：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子搭乘列車抵達基輔，親眼見證俄羅斯全面入侵造成的破壞。」

哈利這次前來恰逢英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）訪問基輔，這是她上任以來首度出國訪問。

哈利與他的「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）團隊同行，該基金會專為支援傷殘軍人。

哈利接受英國「衛報」（The Guardian）採訪時說：「我們無法阻止戰爭，但我們能做的，就是盡全力協助復原進程。」

根據報導，哈利預計將會見烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko），以及約200名烏克蘭退伍軍人。

哈利王子將在15日迎來41歲生日，他在8日飛抵英國，昨天與父王查爾斯三世（King Charles III）共進下午茶，這是父子兩人20個月來首度見面。

