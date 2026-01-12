英國啟動夜幕計劃 研發新型深打彈道導彈支援烏克蘭

英國政府已宣佈啟動「Nightfall」計劃，旨在研發新型地面發射彈道導彈，以支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。「Nightfall」計劃是一項競賽，旨在迅速開發一種地面發射的彈道導彈。這種導彈能夠搭載 440 磅（約 200 公斤）的戰鬥部，射程超過 310 英里（約 500 公里）。它將設計用於高威脅的戰場，並能在強大的電磁干擾環境中運行。這些新型戰術彈道導彈將有助於提升烏克蘭的火力，並協助其鎖定關鍵的俄羅斯軍事據點。

根據英國政府的計劃，「Nightfall」計劃下開發的彈道導彈將具備高精度的生產率，每月可生產 10 套系統，每枚導彈的最高價格為 £800,000（約 $1,075,420 / 約 HK$ 8,394,276）。這些導彈將能從多種載具發射，並能快速連續發射多枚導彈，隨後在幾分鐘內撤回，根據英國國防部的新聞稿，這一快速流程將使烏克蘭部隊能在俄羅斯部隊回應之前擊中關鍵軍事目標。

計劃將向三個工業團隊各頒發 £9 百萬（約 $12 百萬 / 約 HK$ 93,600,000）的開發合約，以設計、開發並在 12 個月內交付首三枚導彈進行試射。這項計劃將專注於快速原型設計、螺旋開發、對電子戰的韌性，以及迅速擴大生產能力，特別是在英國境內。雖然主要目的是幫助烏克蘭，但該導彈計劃也將有助於未來英國武裝部隊的遠程打擊項目。

「Nightfall」計劃的需求已與簽署保密安全協議的行業夥伴分享。根據英國政府的新聞稿，提交「Nightfall」開發提案的截止日期為 2026 年 2 月 9 日，開發合約預計將在 2026 年 3 月頒發。

在過去一周，俄羅斯使用了具備核能力的「Oreshnik」彈道導彈，襲擊了利沃夫的關鍵地區，該地點距離波蘭邊界約 40 英里。這是莫斯科第二次使用該導彈，第一次是在 2024 年襲擊中央城市第聶伯。莫斯科表示，使用「Oreshnik」導彈是對基輔上個月針對總統弗拉基米爾·普京住所的攻擊的回應，基輔則否認了這一說法。「Oreshnik」被譽為中程彈道導彈，能達到超音速，難以被空中防禦系統攔截。此外，其戰鬥部在打擊的最後時刻可以分裂成碎片，確保對更大範圍造成更嚴重的損害。

英國國防部長兼國會議員約翰·希利（John Healey）表示，「週四晚上的攻擊顯示了普京認為他可以逍遙法外，使用先進武器襲擊平民區域。與其認真談判和平，他卻在嚴重升級他的非法戰爭。」他補充說，英國決心將領先的武器交到烏克蘭人手中，以應對反擊。

英國國防準備和工業部長盧克·波拉德（Luke Pollard）表示，「安全的歐洲需要一個強大的烏克蘭。這些新的長程英國導彈將使烏克蘭在戰鬥中保持優勢，並給普京帶來更多的擔憂。」烏克蘭還聲稱已開發出一種名為「Sapsan」的短程彈道導彈。該導彈於 2025 年被烏克蘭部隊採用，編號為 1KR1。官員表示，目前它已進入大規模生產並在廣泛使用中。

