英國外勞獲永久居留權 等待時間將大幅延長

（法新社倫敦20日電） 英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）今天宣布一項計畫，未來部分合法移民將要等待20年，才能申請在英國永久居留。

馬穆德表示這些提案是減少合法移民努力的一環，她前幾天才宣布調整非正規移民的規定。

工黨政府打擊這兩類移民，部分原因是民調顯示，反移民強硬派法拉吉（Nigel Farage）所領導的英國改革黨（Reform）支持率正在上升。

這項措施也被視為緩解英國公共服務壓力已不堪負荷的一種方式。

父母是英國移民的馬穆德在國會表示，「永久定居於此並非權利，而是特權，必須要靠自己努力贏取」。

英國政府5月宣布，計劃將「無限期居留許可」（ILR）的申請資格期限，從5年延長至10年。

馬穆德今天表示，透過正規移民管道入境且領取福利超過12個月的人，必須等待20年才能申請。

對於透過非正規管道入境的人，則需等待30年。

馬穆德補充說，一些在脫歐後持醫療和社會照護簽證入境的低技能工人，還有領取福利不到12個月的移民，則需等待15年。

這項計劃目前正處於為期12週的公眾諮詢階段，馬穆德希望它能於明年4月生效。

內政部表示，高收入者在工作滿3年後即可獲得申請資格，至於醫生和護士等公共服務人員在工作5年後，即可獲得申請資格。

馬穆德表示，移民「始終是英國歷史重要組成部分」，但近年來移民的「規模」已造成「不穩定」。

政府估計，目前由於英國淨移民人數增加，2026年至2030年間，約有160萬人可能獲得合法居留許可。

根據馬穆德的改革方案，任何希望無限期居留在英國的人必須無犯罪紀錄，具備高水平英語能力，無債務，並已繳納3年社會安全稅。

無限期居留許可允許人們在英國生活、工作和學習，不受任何限制，也是獲得英國公民身分的關鍵途徑。

英國改革黨今年大部分時間在民調中以兩位數領先工黨（Labour），改革黨表示將徹底廢除無限期居留許可。