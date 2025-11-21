搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
英國外勞獲永久居留權 等待時間將大幅延長
（法新社倫敦20日電） 英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）今天宣布一項計畫，未來部分合法移民將要等待20年，才能申請在英國永久居留。
馬穆德表示這些提案是減少合法移民努力的一環，她前幾天才宣布調整非正規移民的規定。
工黨政府打擊這兩類移民，部分原因是民調顯示，反移民強硬派法拉吉（Nigel Farage）所領導的英國改革黨（Reform）支持率正在上升。
這項措施也被視為緩解英國公共服務壓力已不堪負荷的一種方式。
父母是英國移民的馬穆德在國會表示，「永久定居於此並非權利，而是特權，必須要靠自己努力贏取」。
英國政府5月宣布，計劃將「無限期居留許可」（ILR）的申請資格期限，從5年延長至10年。
馬穆德今天表示，透過正規移民管道入境且領取福利超過12個月的人，必須等待20年才能申請。
對於透過非正規管道入境的人，則需等待30年。
馬穆德補充說，一些在脫歐後持醫療和社會照護簽證入境的低技能工人，還有領取福利不到12個月的移民，則需等待15年。
這項計劃目前正處於為期12週的公眾諮詢階段，馬穆德希望它能於明年4月生效。
內政部表示，高收入者在工作滿3年後即可獲得申請資格，至於醫生和護士等公共服務人員在工作5年後，即可獲得申請資格。
馬穆德表示，移民「始終是英國歷史重要組成部分」，但近年來移民的「規模」已造成「不穩定」。
政府估計，目前由於英國淨移民人數增加，2026年至2030年間，約有160萬人可能獲得合法居留許可。
根據馬穆德的改革方案，任何希望無限期居留在英國的人必須無犯罪紀錄，具備高水平英語能力，無債務，並已繳納3年社會安全稅。
無限期居留許可允許人們在英國生活、工作和學習，不受任何限制，也是獲得英國公民身分的關鍵途徑。
英國改革黨今年大部分時間在民調中以兩位數領先工黨（Labour），改革黨表示將徹底廢除無限期居留許可。
其他人也在看
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 1 小時前
中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
尹宗華被國務院免去中聯辦副主任職務 2021年「空降」主管中資機構、經貿交流｜Yahoo
國務院今日（21日）公布，免去尹宗華的中聯辦副主任職務。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
胡國威專欄｜港鐵「建期付款」賣地，透視樓市回暖虛實
一手樓市庫存超過十萬伙，足以滿足未來六至七年的供應量。當發展商著眼於如何去庫存及套現時，未必有太多空間吸納新土地儲備。這曾令市況轉勢後的土地市場交投相當疲弱，連帶政府庫房的賣地收益亦大幅減少。發展商會否重新競投土地，正反映他們對未來樓市前景的看法。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
日本首相高市早苗公佈大規模財政刺激措施 總規模達到21.3萬億日圓
日本首相高市早苗內閣批准了疫情以來最大規模的額外支出，將在經濟方案中部署資金用於解決選民的不滿，但這可能會讓密切關注國家財政狀況的投資者感到不安。Bloomberg ・ 4 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
恒生人力資源總監下月離任 高管再變動 何樂斯另有出路
恒生銀行（0011.HK）再有高層管理人員變動，消息透露，加入該行未足4年、年僅約46歲的恒生人力資源總監何樂斯（Gloria Ho）已經請辭，今年底將會離任；她亦位列恒生目前10位「高層管理人員」之一，在滙豐集團內屬於「Band 2」（相等於董事總經理）級別高管。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國囚犯可以「Work from Prison」！有人直逼百萬年薪 出獄即做業主
美國掀起囚犯「Work from Prison」潮流，緬因州囚犯可用手提電腦遠距上班，有人年薪六位數兼買樓，被視為更務實的改造模式。Yahoo財經 ・ 1 天前
兩餸飯經濟數據現「羅生門」 黃家和回應有新定義
早前大家樂發盈警預告純利大跌，分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，市民熱議背後原因。最新餐飲業又有爭議話題，近年經常被指逆市增長的兩餸飯經濟，出現了數據分歧，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱有約1200間兩餸飯店，遭長期追蹤業界的兩餸飯版主質疑數字。兩者分歧背後，或涉及到定義與食店轉型趨勢問題Yahoo財經 ・ 4 小時前
將軍澳半新樓平過舊樓！？日出康城個別呎價低寶琳、坑口超過2成
同一區內，樓齡愈新樓價愈高，這本是常見現象。然而，將軍澳一帶出現相反的走勢。位於將軍澳線沿線的日出康城，這個鐵路上蓋項目樓齡最長僅16年，最短則是剛入伙的新樓，但過去一個月的整體成交平均呎價僅為1.24萬元。相比之下，同屬將軍澳線的坑口站蔚藍灣畔、東港城與寶琳站新都城，樓齡達20至30年，但近一個月的平均成交呎價分別1.44萬、1.31萬元及1.29萬元，均比日出康城高出約4%至16%。本文整合3個原因，分析將軍澳區鐵路項目，為何出現這個反常的現象。28Hse.com ・ 3 小時前
江旻憓參選立法會月初暫停職務 馬會招聘對外事務助理經理專責社區關係｜Yahoo
巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓早前從香港賽馬會暫停對外事務助理經理職務，參與立法會旅遊界功能界別選舉，與另一名候選人，觀塘區議員馬軼超角逐。《Yahoo 新聞》發現，馬會官網的求職頁面在周二（18 日）刊登告示，表示公司事務（Corporate Affairs）部門聘請對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager）。《Yahoo 新聞》已經就事件向馬會查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 1 天前
日本或推刺激經濟方案 日圓再失5算 恐未跌夠
外電有報道指，日本政府正編制一項規模約21.3萬億日圓的刺激經濟方案，並已進行最後相關工作，當中包括減稅。另外，市場預期美國聯儲局下月減息機率不斷收窄，昨進一步降至只有不足四成機率。兩大衝擊下，日圓持續走低，兌港元更再次失守5算。 日央行下月或加息 雖然日本央行審議委員小枝淳子稱，日央行須繼續提高實際利率，am730 ・ 11 小時前
高才通內地申請人涉假學歷申一家5口來港 准保釋明年3月審
內地女子涉虛報持虛報自己持有澳洲雪梨科技大學學士學歷，申請「高才通」讓她一家5口來港。案件今日(20 日)於沙田裁判法院再訊。被告擬不認罪，署理主任裁判官鄭紀航把案件定於明年3月18日開審，審期3天，正式答辯及審前覆核定在2月25日，被告續准保釋。 被告徐麗娜(36歲)，控罪書上提及她持雙程證、中國籍、操普通話，am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年冬日感謝節 買滿 $500送20色紀念保溫瓶（即日起至27/11）
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式開啟，推出多重誠意滿滿嘅限定驚喜，包括PUFFTECH、HEATTECH、人氣百搭牛仔褲裝及搖粒絨針織系列以超值感謝價格發售；買滿 $500即可獲贈20色紀念保溫瓶！YAHOO著數 ・ 4 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 2 天前