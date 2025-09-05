英國外科醫生以乾冰自殘雙腿 截肢詐騙 46 萬英鎊保險金 判囚 32 個月︱Yahoo

霍珀為滿足性癖而以乾冰自殘導致雙腿截肢。

【Yahoo新聞報道】英國一名 49 歲外科醫生霍珀（Neil Hopper）為滿足性癖而以乾冰自殘導致雙腿截肢，隨後虛報因感染敗血症致殘，向保險公司詐騙約 46 萬英鎊，最終被判入獄 32 個月。

綜合外媒報道，霍珀在 2019 年以乾冰冰凍雙腿，導致無法保留，只能截肢。他之後向 Aviva 和 Old Mutual Health 保險公司虛報因病截肢，騙取約 46 萬英鎊，用於購買露營車、按摩浴池、火爐及家居裝修。他在訊息中甚至向朋友表示要「好好榨取」保險金。

霍珀承認兩項詐騙罪及三項持有極端色情影像罪。涉案影片顯示自願接受生殖器切除等身體殘割行為，他曾購買多段相關影片，並與「EunuchMaker」網站的經營者 Marius Gustavson 聯絡，討論自己如何以乾冰達成截肢。Marius 在 2024 年因領導極端身體改造集團，被倫敦中央刑事法庭判處終身監禁，最少服刑 22 年。

自幼認為雙腳是「多餘的存在」

辯方求情時指，霍珀自小對身體有認知障礙，認為雙腳是「多餘的存在」並造成「持續不斷的困擾」。霍珀稱自己雖不後悔截肢，但對欺騙家人、朋友及保險公司感到後悔。他接受手術後不足半年便重返工作，以義肢繼續執業，直至 2023 年 3 月被捕，同年 12 月被暫停醫療執照。

霍珀工作的醫院表示，案件不涉及病人安全，並無證據顯示治療存在風險。不過，部分前病人已向醫療疏忽法律公司查詢。

庭上透露，霍珀在接受 BBC 及威爾斯語頻道 S4C 訪問時曾談及截肢，並因受媒體關注而感到「享受」。他更曾入圍歐洲太空總署的殘疾人太空人甄選。他的妻子現正提出離婚，而他亦可能失去住所。