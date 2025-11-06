英國多間大學學者疑受北京壓力 遭恐嚇、制裁或中止研究 憂依賴留學生學費削學術獨立︱Yahoo

諾丁漢大學（University of Nottingham）

【Yahoo新聞報道】英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）被揭應中國要求叫停一項有關人權問題的研究，事件引發英國學術界廣泛關注。多名學者其後相繼披露，他們及所屬大學長期面對北京「極為沉重」的政治與經濟壓力，部分人更因此遭恐嚇、制裁或被迫中止研究。

事件同時暴露英國高等教育體系嚴重依賴中國留學生學費的現象，學者警告這種依賴正削弱學術獨立與言論自由，令不少大學在面對中國時選擇自我審查，避免觸及敏感議題。

綜合外媒報道，雪菲爾哈倫大學旗下的海倫娜肯尼迪國際司法中心（Helena Kennedy Centre for International Justice，簡稱 HKC）今年 2 月要求教授梅菲（Laura Murphy）停止研究中國供應鏈與強迫勞動問題。慕菲表示，很多學者都有類似經歷，只是大多不敢發聲，擔心會遭校方秋後算帳。校方其後在 10 月撤銷禁令並致歉，但為期 8 個月的研究停擺引起對中國壓力影響英國學術自由的擔憂。

諾丁漢大學（University of Nottingham）政治學者 Andreas Fulda 亦指，他因批評中國而收到死亡威脅，又被散播假電郵誣衊他辭職。他稱，一旦被中國安全部門視為「問題人物」，便會遭懲罰以警示他人。

Fulda 認為，雪菲爾哈倫事件應是警號，反映英國大學過度依賴國際學生學費的風險，尤其是來自中國的學生。英國政府早前承諾將國內學費按通脹調整，但同時計劃對國際學生徵收 6% 的學費附加費，以資助重推生活津貼，可能抵銷部分收益。Fulda 表示，「中國政府對英國大學具有相當影響力，而英國大學則存在明顯弱點。若大學繼續過於親近中國，未來恐會出現更多類似雪菲爾哈倫的事件」。

不少人沉默 怕失去工作

另一名在紐卡素大學（Newcastle University）任教的中國研究學者 Jo Smith Finley 則在 2021 年因研究維吾爾人權問題被中國制裁，至今無法入境中國。她表示，制裁令大學處境尷尬，因各校都依賴中國留學生的學費，而中國方面對英國校方代表及管理層施加的壓力「極為沉重」。

有學者坦言，在大規模裁員潮下，不少人因害怕失去工作而選擇沉默。代表全英大學的「英國大學聯盟」（Universities UK）表示，各校致力維護言論自由與學術自由，並與政府合作確保教職員與學生在英國境內的個人及學術權利獲得保障。